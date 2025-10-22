Долги родине: Россия нарастит выдачи кредитов другим странам до 1,8 трлн

В ближайшие три года Россия предоставит другим странам кредиты на 1,8 трлн рублей — это на 14% больше, чем планировалось ранее, следует из нового проекта бюджета («Известия» его изучили). Средства направят на долгосрочные инвестиции в экономики партнеров, инфраструктурные проекты и закупку отечественной продукции. Так, Иран получит кредит на строительство железной дороги, Вьетнам — на приобретение военной техники РФ, Египет — на сооружение АЭС. При этом возвраты закладывают в разы ниже — всего 708 млрд за трехлетний период. Но даже при длительных сроках погашения межправительственные ссуды остаются выгодным инструментом: они укрепляют позиции России на мировой арене, дают дополнительные доходы казне и поддерживают экспортеров. Кто больше всего должен РФ и какие проекты запускаются с помощью нашей страны — в материале «Известий».