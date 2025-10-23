ВТБ выставил на продажу рекордный портфель долгов на 16 млрд рублей

Объем цессии, выставленной на продажу в этом году, в среднем на четверть превышает показатели прошлых двух лет, указывают в ВТБ. «Это общий тренд: сейчас “дозрела” просрочка по кредитам тех лет, когда выдачи по необеспеченным кредитам активно росли год к году, — поясняют в банке.— В первом квартале мы не продавали цессию и в четвертом квартале не планируем, то есть текущий объем находится в рамках запланированного бизнес-плана». Общий объем, выставленный на четырех площадках, — это очень крупный портфель для текущего года и достаточно заметный для конкретного продавца, говорит коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Татьяна Волегова. «Такие портфели ждут, и спрос на них высокий», — добавляет она.