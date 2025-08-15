Долевой пас: банки отклонили почти 80% заявок россиян на кредиты

Банки отклоняют почти 80% заявок россиян на кредиты, следует из данных НБКИ (есть у «Известий»). Причем по ипотеке доля отказов за июль увеличилась — даже с действием льготных программ россиянам одобряют менее половины заявок. Несмотря на снижение ключевой с 21 до 18%, ситуация на рынке не улучшилась. Банки ужесточают условия выдач ссуд из-за роста просрочки по кредитам — это заставляет рынок внимательнее относиться к новым заемщикам. Массовые отказы могут повысить популярность «черных» кредиторов. Когда кредиты станут доступнее — в материале «Известий».
Почему банки не дают кредиты
По итогам июля доля одобрений по ссудам составила только 21,4%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые изучили «Известия». По автокредитам и потребительским займам сейчас одобряется только каждая четвертая-пятая заявка, а по ипотеке доля отказов приближается к 60%, несмотря на действие льготных программ.
Даже снижение ключевой до 18% и уменьшение ставок по кредитам почти не изменило число одобрений — показатель увеличился лишь на 0,7%. По данным «Известий», к началу августа средний уровень реальных ставок по ссудам опустился до 35%.
Банки ужесточают риск-политику в ответ на рост просроченной задолженности по ранее выданным кредитам, подчеркнули в пресс-службе ЦБ. Чаще просрочку допускают заемщики с более высокой долговой нагрузкой. Поэтому Банк России ограничивает выдачу ссуд таким заемщикам и регулирует их долю.
Во II квартале 2025-го уровень просроченной задолженности россиян по ипотеке и автокредитам вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, писали ранее «Известия». Из-за этого банкам приходится более тщательно отбирать клиентов, отметил ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Алексей Кирюхин. Игроки рынка превентивно снижают выдачи, чтобы не накапливать будущие дефолты.
Как получить одобрение заявки на кредит
— Ужесточение скоринга со стороны банков — вынужденная мера на фоне регулирования ЦБ, — уверена руководитель экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.
Если у клиента на обслуживание долгов уходит более 80% дохода, вероятность отказа в выдаче кредита близка к 100%, ведь банкам просто невыгодно оформить такую ссуду, отметила эксперт. По ее словам, доля подобных заемщиков ограничивается ЦБ. В то же время, даже если долговая нагрузка составляет 50% от дохода, риск отказа очень велик.
Низкая доля одобрений связана с высокой закредитованностью россиян — общая сумма долгов в конце 2024-го достигала почти 37 трлн рублей, добавил экономист Андрей Бархота. Россияне с уже действующими ссудами, скорее всего, просто не смогут оформить новый кредит.
В любом случае даже среднестатистическому заемщику сейчас будет сложнее взять ссуду, заключил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Молодежи или клиентам с проблемами в кредитной истории также отказывают очень часто, отметил эксперт.
Помимо того, сказывается и дороговизна ссуд — из-за высоких ставок банкам приходится внимательнее следить за оценкой заемщиков, отметил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.
Что делать при отказе в выдаче кредита
Обычно, если банк отказывает в деньгах, заемщик идет в микрофинансовую организацию (МФО), отметил экономист Андрей Бархота. Там шанс получить ссуду выше, но чаще одобряют не всю запрошенную сумму, а лишь часть. По данным ВЦИОМ, в 2024-м 32% заемщиков обратились в МФО из-за меньших требований к клиентам, а 30% — после отказа в кредите со стороны банка.
Однако банковские тенденции отражаются и на рынке микрозаймов — даже там 80% клиентов получают отказ, отметили в пресс-службе СРО «МиР».
В ней добавили: остро нуждаясь в средствах, клиент может затем обратиться к нелегальным игрокам. По разным оценкам, число потенциальных клиентов «черных» кредиторов может достигать нескольких десятков миллионов человек.
— И регулятор, и участники рынка должны учитывать этот риск, чтобы не допустить роста теневого сегмента, — предупредил гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.
В зоне риска находятся люди, которым банки отказывают в кредитах, а также те, кто из-за низкой финансовой грамотности доверяется рекламным обещаниям и не проверяет организацию в реестре, отметили в СРО «МиР». Особенно уязвимы россияне с нестабильной занятостью и высокой долговой нагрузкой.
— В первую очередь к ростовщикам обращаются из-за острой потребности в деньгах, — уточнил Андрей Бархота.
Такие кредиторы рекламируют свои услуги в соцсетях и мессенджерах, работают «из рук в руки», часто маскируются под «помощь в одобрении займов», рассказал Владимир Чернов. Риски здесь максимальные — ставки по таким ссудам кабальные, возможны скрытые комиссии.
Коллекторы при этом нередко используют незаконные методы взыскания, включая угрозы и давление, что в крайних случаях может представлять опасность для жизни, следует из исследования ВЦИОМ «Риски развития нелегального кредитования в России». При невозврате долга люди могут потерять имущество, а из-за отсутствия лицензий и прозрачных договоров защитить свои права в суде сложно.
— «Черные» кредиторы заключают договор займа — такие взаимоотношения имеют гражданско-правовой характер и не подпадают под надзор ЦБ. Фактически любой человек может оформить заём с другим, и по закону условия договора должны будут соблюдаться, — пояснил экономист Андрей Бархота.
Даже при наличии законов и наказаний нелегальные кредиторы продолжают работать. Штрафы у них небольшие — от 300 тыс. до 1 млн рублей, говорится в исследовании ВЦИОМ.
Чтобы избежать рисков роста теневого рынка кредитования, важно развивать финансовую грамотность россиян и информировать их о рисках, заключил Владимир Чернов.
Дальнейшее снижение ключевой ставки всё-таки повысит шансы на получение кредитов, поскольку из-за этого уменьшится и величина ежемесячных платежей, уточнила Инна Солдатенкова из «Банки.ру». Для получения новой ссуды потребуется доказать банку меньший уровень дохода. Значит они могут смягчить условия выдачи новых займов, и доля одобрений вырастет. Владимир Чернов заключил: в результате чем сильнее и быстрее опустится ключевая, тем легче будет получить ссуду.