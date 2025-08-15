Долевой пас: банки отклонили почти 80% заявок россиян на кредиты

Банки отклоняют почти 80% заявок россиян на кредиты, следует из данных НБКИ (есть у «Известий»). Причем по ипотеке доля отказов за июль увеличилась — даже с действием льготных программ россиянам одобряют менее половины заявок. Несмотря на снижение ключевой с 21 до 18%, ситуация на рынке не улучшилась. Банки ужесточают условия выдач ссуд из-за роста просрочки по кредитам — это заставляет рынок внимательнее относиться к новым заемщикам. Массовые отказы могут повысить популярность «черных» кредиторов. Когда кредиты станут доступнее — в материале «Известий».