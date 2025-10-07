Доходный обзвон: банки нарушают закон о запрете спам-звонков

Банки не спешат соблюдать закон о запрете спам-звонков, выяснили «Известия». Об этом сообщили эксперты, а также держатели карт нескольких крупных банков. С 1 сентября кредитные организации могут совершать обзвоны только при получении предварительного согласия клиентов. Россияне часто дают его автоматически при открытии счета. Однако если затем они просят прекратить звонки, банк обязан выполнить требование. Правила игнорируют и другие финансовые организации, например некоторые страховщики, отмечают эксперты. Что делать, если реклама становится слишком навязчивой, и на какие банки жалуются чаще — в материале «Известий».