Доходный ход: каковы шансы ЦБ вернуть заблокированные в ЕС активы

Банк России с большой вероятностью выиграет иск против бельгийского депозитария Euroclear по заблокированным активам на сумму около €210 млрд, считают опрошенные «Известиями» политики и эксперты. Однако пока с РФ не снимут санкции, европейцы вряд ли смогут исполнить решение суда. Тем не менее Россия сможет принять ответные меры. Непосредственно у Euroclear в РФ нет имущества, которое реально взыскать, однако под удар могут попасть активы европейских банков вроде Unicredit или Raiffeisen. 12 декабря стало известно, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных средств РФ, за проголосовала и Бельгия, которая прежде выступала против подобных действий. От чего будет зависеть возвращение России ее резервов — в материале «Известий».