Доходный ход: каковы шансы ЦБ вернуть заблокированные в ЕС активы

Банк России с большой вероятностью выиграет иск против бельгийского депозитария Euroclear по заблокированным активам на сумму около €210 млрд, считают опрошенные «Известиями» политики и эксперты. Однако пока с РФ не снимут санкции, европейцы вряд ли смогут исполнить решение суда. Тем не менее Россия сможет принять ответные меры. Непосредственно у Euroclear в РФ нет имущества, которое реально взыскать, однако под удар могут попасть активы европейских банков вроде Unicredit или Raiffeisen. 12 декабря стало известно, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных средств РФ, за проголосовала и Бельгия, которая прежде выступала против подобных действий. От чего будет зависеть возвращение России ее резервов — в материале «Известий».
Удастся ли ЦБ выиграть дело о разблокировке активов
В пятницу, 12 декабря, Банк России сообщил о подаче иска в Арбитражный суд Москвы к Euroclear. ЦБ намерен взыскать причиненные убытки. Речь о незаконных действиях европейского депозитария по блокировке российских активов.
— Подача обусловлена, помимо прочего, официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств Банка России, а также планами по использованию активов Банка России для передачи третьим лицам, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.
Справка «Известий»
В ЕС заблокированы российские активы на сумму около €210 млрд — около 19,5 трлн рублей (при официальном курсе 93 ₽/€ на 12 декабря). В последнее время в Европе активно спорят о возможности бессрочно конфисковать эту сумму у России для выплат Киеву. Эта цифра в разы превышает дефицит бюджета страны, который по итогам девяти месяцев 2025-го достиг 3,8 трлн рублей. Также она соответствует половине всех заложенных в финансовый план на 2026 год доходов (около 40,3 трлн рублей).
Это первый иск российского регулятора против Euroclear с момента блокировки его активов в 2022 году, пояснил руководитель международного проекта Razmorozka.com Алексей Богданов. Событие значимо — если раньше спор с бельгийским депозитарием вели в основном частные инвесторы, то сейчас дискуссия становится международно-политической.
Эксперты высоко оценивают шансы РФ выиграть дело. Постоянная блокировка считается непрямой экспроприацией: формально имущество не отобрали, но его ценность исчезла. Банк России официально признал такие активы невозмещаемыми, что подтверждает наличие убытков, пояснил старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Ян Гончаров. Судебная практика также устойчиво поддерживает взыскание убытков.
— Шансы ЦБ выиграть суд по этому делу в Арбитражном суде почти стопроцентные. Да и любой зарубежный суд, если он будет объективен, также встанет на сторону России. В целом подавать такой иск стоило раньше, — заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
Банк России рассматривает возможность защиты интересов также в международных судах с последующим приведением в исполнение их актов в государствах — членах ООН, добавили в пресс-службе регулятора.
Днем ранее — 11 декабря — большая часть стран ЕС согласилась на бессрочную блокировку российских активов. Причем решение послы приняли не единогласно, а по принципу большинства — это позволило ЕК обойти вето со стороны таких стран, как Венгрия. На следующий день за долгосрочную заморозку активов проголосовала и Бельгия, которая раньше выступала против подобных действий с российскими резервами. К инициативе также присоединились Болгария, Италия и Мальта. Как пишет Reuters, в этих странах заявили, что «решение об использовании активов РФ для Украины должно быть принято на саммите ЕС».
Вечером 12 декабря стало известно, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных средств РФ. Страны ЕС договорились оставить российские активы замороженными до завершения украинского конфликта и до выплат Киеву со стороны Москвы, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
В начале декабря ЕК одобрила вариант финансирования Украины за счет российских активов в Европе — Киеву планируется выделить из них €165 млрд. Против этого решения выступил премьер-министр Бельгии, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщал, что любое юридически неправомерное использование активов может спровоцировать отток капитала инвесторов из еврозоны.
«Известия» направили запрос в ЕЦБ о дискуссии по поводу конфискации заблокированных российских средств. Там сообщили, что у организации нет комментариев по этой теме.
Гендиректор Euroclear Валери Урбен также отметил, что использование российских активов может быть расценено как конфискация. Он напомнил, что Европа на протяжении десятилетий была гарантом международного права — по его словам, не стоит использовать инфраструктуру финансовых рынков в качестве оружия.
Как Россия может ответить на кражу активов
Важно разделять шанс получить решение суда и возможность его исполнить, отметил Алексей Богданов из Razmorozka.com. Проблема в том, что у Euroclear нет имущества в РФ, на которое можно обратить взыскание, а за пределами страны депозитарий защищен политико-санкционным режимом.
Даже в случае победы Банка России в суде Euroclear не сможет произвести выплату в пользу ЦБ РФ без специального разрешения европейских властей, объяснила финансовый юрист Ольга Плеханова. Поэтому иск Банка России имеет скорее стратегическое и переговорное значение, заключила она.
Реальный рычаг России и ЦБ здесь больше моральный и репутационный, чем финансовый, считает консультант эстонского юридического альянса Анастасия Файнберг. Страна ввела зеркальные ограничения на активы «недружественных» нерезидентов, они не дают точечного давления на Euroclear или ЕС.
— Главная переговорная ставка РФ — это публичное фиксирование правового разрыва: демонстрация того, что Европа подменяет верховенство закона политическими мотивами, — отметила Анастасия Файнберг.
Ситуация с замороженными активами несимметрична, согласилась СЕО брокера Mind Money Юлия Хандошко. За Западе заморожены средства российских инвесторов и госструктуры, что приносит многомиллиардные потери. Тем не менее в РФ всё еще работают европейские банки — Raiffeisen, UniCredit и другие, и они продолжают получать прибыль. И для ЕС имеет значение, что произойдет с этими банками в случае обострения конфликта, хотя меры и нельзя назвать зеркальными.
Правительство РФ вырабатывает меры на случай изъятия российских активов за рубежом, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал планы ЕС грандиозным жульничеством. Представитель МИД Мария Захарова также предупреждала о жестком ответе на любые незаконные действия с ними не только со стороны Москвы, но и от других стран.
С какой вероятностью конфискуют активы ЦБ в ЕС
Вероятность того, что активы ЦБ РФ изымут, есть. Это могут сделать не через прямую конфискацию, а с помощью сложных правовых конструкций — например, репарационных займов или реинвестирования доходов. В ЕС имеется явная политическая воля к тому, чтобы фактически передать экономический эффект от этих средств в пользу союза и Киева — речь сейчас идет о том, как «юридически упаковать» это решение, считает директор Восточного юридического альянса Евгений Амелькин.
При этом за российские активы идет борьба между Euroclear и Евросоюзом, добавила Ольга Плеханова. Бельгийской стороне выгодно оставить их у себя, ведь налоги с них помогают закрывать дыры в национальном бюджете. Например, в 2024-м Euroclear заработал на резервах РФ €6,9 млрд — из этой суммы были уплачены налоги на €1,7 млрд. ЕС же выгодно профинансировать Украину, не привлекая к этому средства своих налогоплательщиков.
В то же время сохраняется вероятность того, что активы могут вернуть при достижении договоренностей между РФ и ЕС, отметил Ян Гончаров из Delcredere. Возврат резервов повысил бы финансовую стабильность России, дал бы рынку больше устойчивости и пространства для маневра в стресс-сценариях.
Тем не менее изъятие активов способно усилить позиции РФ на мировой арене, заключила Ольга Плеханова. Такое решение принесет вред репутации ЕС и будет способствовать дальнейшему развитию независимой от доллара и евро финансовой инфраструктуры.