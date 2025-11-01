Договор дешевле денег: компании рекордно увеличили наем внештатников

Бизнес резко увеличил наем по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). К сентябрю таких работников насчитывалось почти 2 млн — в 1,5 раза больше, чем год назад, когда их число сокращалось, показали данные Росстата («Известия» их изучили). Это рекорд за весь период наблюдений. Рост связан со стремлением компаний снизить издержки на фоне высоких ставок и изменения налоговой нагрузки: внештатникам не нужно предоставлять отпуск и рабочее место, а при работе с самозанятыми не уплачиваются страховые взносы. Однако соцгарантий у таких сотрудников меньше. Как наказывают компании за подмену трудовых договоров и чем грозит рост неофициальной занятости — в материале «Известий».