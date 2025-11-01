Договор дешевле денег: компании рекордно увеличили наем внештатников

Бизнес резко увеличил наем по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). К сентябрю таких работников насчитывалось почти 2 млн — в 1,5 раза больше, чем год назад, когда их число сокращалось, показали данные Росстата («Известия» их изучили). Это рекорд за весь период наблюдений. Рост связан со стремлением компаний снизить издержки на фоне высоких ставок и изменения налоговой нагрузки: внештатникам не нужно предоставлять отпуск и рабочее место, а при работе с самозанятыми не уплачиваются страховые взносы. Однако соцгарантий у таких сотрудников меньше. Как наказывают компании за подмену трудовых договоров и чем грозит рост неофициальной занятости — в материале «Известий».
Почему всё чаще нанимают внештатных сотрудников
На сентябрь 2025 года в российских организациях (без учета малого и среднего бизнеса) трудилось почти 33 млн человек. Еще свыше 2 млн были заняты вне штата: около 600 тыс. — по совместительству, 1,6 млн — по договорам ГПХ, следует из данных Росстата.
Согласно статистике, число штатных работников и совместителей за восемь месяцев практически не изменилось. Однако занятость по гражданско-правовым договорам резко набрала обороты — объем таких контрактов вырос почти в 1,5 раза относительно 2024-го, когда этот сегмент, наоборот, сократился на 2%.Прирост почти в полтора раза стал максимальным за весь период наблюдений, показали расчеты «Известий». За последние 20 лет численность работников по ГПХ удвоилась, в два раза выросла и их доля в общей занятости — почти до 5%.
По данным Росстата, больше всего занятых по ГПХ в этом году приходилось на торговлю, финансовую сферу, здравоохранение и образование.
Справка «Известий»
Договор гражданско-правового характера (ГПХ) — соглашение, по которому исполнитель обязуется выполнить определенную работу или оказать услугу, а заказчик — оплатить результат. Такой документ заключается на конкретный срок и не означает официального трудоустройства. В трудовом договоре фиксируется рабочее время сотрудника, тогда как в ГПХ подобные условия не прописывают: исполнитель может выполнять задачу в любое удобное время, поскольку вознаграждение выплачивается именно за результат, а не за процесс труда.
Одна из причин роста числа работников, оформленных по договорам ГПХ, связана с выводом из тени ранее неофициально занятых, объяснили «Известиям» во ВНИИ труда. За первые девять месяцев 2024 года было легализовано около 500 тыс. человек, а за тот же период 2025-го — уже почти 600 тыс.
Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова указала среди причин роста занятости по ГПХ несколько факторов:
• договоры всё чаще заключаются не только с физическими лицами, но и с самозанятыми, число которых быстро увеличивается: на сентябрь их насчитывалось 14,6 млн, прирост за год составил 27%, следует из данных ФНС;
• развитие цифровых сервисов упрощает привлечение исполнителей, в том числе из-за рубежа — ГПХ остается фактически единственным легальным инструментом для удаленного найма иностранцев без риска претензий со стороны трудовой инспекции;
• распространение платформенной занятости (такси, доставка, маркетплейсы и другие онлайн-сервисы), где зачастую оформляют по ГПХ — в таких случаях исполнители, как правило, регистрируются как самозанятые.
Дополнительным фактором стал рост кадрового дефицита, отметила доцент базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. В условиях ограниченной доступности работников часть потребности компании закрывают за счет привлечения исполнителей по ГПХ.
В чем выгода найма по ГПХ
Сейчас, когда бизнесу нужно снижать расходы и минимизировать риски на фоне высоких ставок и повышения налоговой нагрузки, работодатели рассматривают ГПХ как удобный инструмент гибкого управления численностью персонала, пояснила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. По сути, компании переводят постоянные издержки на труд в разряд переменных. Такой формат позволяет быстро сократить число исполнителей без прохождения процедур, предусмотренных Трудовым кодексом, добавила она.
Для работодателей договор ГПХ выгоден по нескольким причинам, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Во-первых, оформление такого соглашения занимает меньше времени и не требует обширного документооборота, как при заключении трудового договора. Во-вторых, компании не нужно оплачивать отпуска и командировки, предоставлять компенсации при увольнении, оформлять ДМС (если он предусмотрен в организации). По словам эксперта, нередко удается сократить расходы и на организацию рабочего места — исполнитель может выполнять задания из дома, используя собственное оборудование.
— По разным оценкам, сотрудник на ГПХ может может обойтись бизнесу на 30−50% дешевле, чем штатный, — добавила аналитик.
Кроме того, нет жестких обязанностей по минимальному размеру оплаты исполнителя, а при договоре с самозанятым не нужно за него уплачивать НДФЛ и страховые взносы, напомнила Юлия Долженкова из Финансового университета.
При этом, несмотря на отсутствие ряда «плюшек» штатных работников, формат ГПХ имеет свои преимущества. Для отдельных категорий — например, студентов, молодых матерей и пенсионеров — он может оказаться даже удобнее, отметила Татьяна Подольская из Президентской академии. Такой режим позволяет самостоятельно планировать график и совмещать задачи сразу для нескольких заказчиков, а значит, заработать больше.
Чем грозит популярность ГПХ
При этом всё чаще работодатели подменяют трудовые отношения договорами ГПХ с самозанятыми, стремясь сэкономить. То есть исполнители нередко работают фактически как штатные — с фиксированным графиком и контролем со стороны руководства, отметила Юлия Долженкова из Финансового университета. Однако уже принимаются меры для предотвращения таких практик, добавила она.
В частности, ФНС всё чаще проводит проверки, включая камеральные. Если налоговая служба на основании подтвержденных фактов переквалифицирует гражданско-правовые отношения в трудовые, работодателю доначисляют НДФЛ и страховые взносы за весь период действия договора, а также штраф — 40% от неуплаченной суммы. Дополнительно должностным лицам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, юридическим — от 50 тыс. до 100 тыс., подчеркнула эксперт. «Известия» направили запрос в ФНС.
Во ВНИИ труда сообщили, что для выявления случаев необоснованной замены трудовых договоров Минтруд внедрил индикаторы риска. Они срабатывают, например, когда компания сотрудничает с более чем 35 самозанятыми, получающими от нее свыше 90% дохода более трех месяцев и зарабатывающими выше 35 тыс. рублей в месяц. Такой сигнал становится основанием для проверки Роструда. По данным института, благодаря этому механизму в 2025-м удалось восстановить трудовые права почти 11 тыс. человек.
Стремительное увеличение занятости по ГПХ может указывать на вытеснение части работников из формальных трудовых отношений в самозанятость. Если этот процесс будет развиваться без контроля, со временем могут возникнуть риски для формирования пенсионных прав и социальной защищенности граждан, предупредила Фарида Мирзабалаева из РЭУ им. Г. В. Плеханова.
— Если самозанятый не перечисляет взносы в СФР, он не может рассчитывать на ряд выплат, в том числе на оплату отпуска по беременности и родам. Это, в свою очередь, способно негативно повлиять на демографическую ситуацию, — отметила Юлия Долженкова.
Чтобы избежать негативных последствий, необходимо усиливать регулирование платформенной занятости, уверена Фарида Мирзабалаева.