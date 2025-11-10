Доцент назвал порядок действий при блокировке банковской карты

«Если вы добросовестный клиент и столкнулись с блокировкой банковской карты, вот порядок действий, который рекомендуется специалистами. Первое, не паниковать. Ваши деньги не сгорают, они остаются на счете. Блокировка означает приостановку операций до выяснения обстоятельств. Второе, надо предоставить пояснения и документы. Банку необходимо дать информацию о происхождении средств. Вам нужно будет четко и подробно ответить на все вопросы и предоставить подтверждающие документы. Третье, следует сотрудничать с банком. После предоставления документов и пояснений сотрудники банка изучат их. Если подозрения рассеются, доступ к счету будет восстановлен», — отметил Щербаченко.
Для эффективного решения проблемы ошибочной блокировки счета клиенту необходимо заранее подготовить комплекс документов, максимально полно раскрывающих историю и природу его финансовых операций, сообщил он. Особое внимание следует уделить доказательствам легальности источников дохода, которые вызвали вопросы у банка.
По его словам, добросовестному клиенту для разблокировки счета потребуется собрать пакет документов, подтверждающих источники доходов. В этот пакет входят справка 2-НДФЛ, выписки из других банков, а для индивидуальных предпринимателей — декларация 3-НДФЛ. Также необходимы документы по конкретной операции, вызвавшей подозрения: это могут быть договоры купли-продажи или займа, акт выполненных работ или счета на оплату. Дополнительно нужно подготовить письменные пояснения о причинах финансовой операции.
Тенденция к ужесточению финансового мониторинга и блокировкам счетов сохранится, пока в стране остается высоким уровень мошенничества. Только за 2024 год банки в Российской Федерации заблокировали свыше 700 тысяч счетов дропперов, добавил доцент.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».