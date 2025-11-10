Доцент назвал порядок действий при блокировке банковской карты

«Если вы добросовестный клиент и столкнулись с блокировкой банковской карты, вот порядок действий, который рекомендуется специалистами. Первое, не паниковать. Ваши деньги не сгорают, они остаются на счете. Блокировка означает приостановку операций до выяснения обстоятельств. Второе, надо предоставить пояснения и документы. Банку необходимо дать информацию о происхождении средств. Вам нужно будет четко и подробно ответить на все вопросы и предоставить подтверждающие документы. Третье, следует сотрудничать с банком. После предоставления документов и пояснений сотрудники банка изучат их. Если подозрения рассеются, доступ к счету будет восстановлен», — отметил Щербаченко.