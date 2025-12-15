Названы страны, в которых могут не принять доллары старого образца

«Прием старых долларов может быть затруднен за рубежом. Ситуация варьируется в зависимости от страны, года выпуска и их состояния. В некоторых государствах старые доллары могут не принимать вовсе, в других — обменивать по сниженному курсу или с комиссией. Год выпуска — главный критерий. В Таиланде очень старые купюры не принимают, а для купюр 1996−2013 годов — невыгодный курс. В Турции старые банкноты могут не принимать к оплате, но в некоторых банках их возможно обменять на местную валюту, так как у старых купюр отсутствуют современные элементы защиты, что повышает риски подделки», — отметил Щербаченко.