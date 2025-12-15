Ричмонд
Названы страны, в которых могут не принять доллары старого образца

Таиланд и Турция могут отказаться от приема старых долларовых банкнот. Причина — отсутствие на купюрах современных защитных элементов. Об этом заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Jp Valery/CC0

«Прием старых долларов может быть затруднен за рубежом. Ситуация варьируется в зависимости от страны, года выпуска и их состояния. В некоторых государствах старые доллары могут не принимать вовсе, в других — обменивать по сниженному курсу или с комиссией. Год выпуска — главный критерий. В Таиланде очень старые купюры не принимают, а для купюр 1996−2013 годов — невыгодный курс. В Турции старые банкноты могут не принимать к оплате, но в некоторых банках их возможно обменять на местную валюту, так как у старых купюр отсутствуют современные элементы защиты, что повышает риски подделки», — отметил Щербаченко.

Он сообщил, что проблема с приемом долларовых банкнот старого образца характерна и для других популярных туристических стран.

По его словам, в частности, в Египте банкноты 1996−2006 годов обменивают по заниженному курсу, а в государствах Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам, Индонезия и Бали, предпочтение отдают новым чистым купюрам, выпущенным после 2013 года. В Шри-Ланке и ОАЭ за более новые, так называемые синие доллары, предлагают более выгодный курс. В самих ОАЭ условия обмена старых банкнот могут варьироваться в зависимости от места и состояния купюр, а доллары, выпущенные до 1996 года, не принимают вовсе.

