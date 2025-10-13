Доцент Моисеев: изменения в оплате ЖКУ связаны с зарплатой россиян

«Действительно, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, а при сроке оплаты ЖКУ 10 числа до даты начисления им зарплаты копится пеня за просрочку», — сказал эксперт.
По его словам, нововведение избавит добросовестных плательщиков от штрафов и снизит количество задолженностей, многие из которых возникают из-за ненамеренных просрочек и технических неполадок.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко рассказал, что крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 1 марта 2026 года будет перенесён в России с 10-го на 15-е число каждого месяца.
Также общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал в беседе с RT, при какой задолженности возможно отключение воды и света.