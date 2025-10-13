Ричмонд
Доцент Моисеев: изменения в оплате ЖКУ связаны с зарплатой россиян

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев рассказал агентству «Прайм», что решение перенести крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15-е число каждого месяца связано с датой получения россиянами зарплаты.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, а при сроке оплаты ЖКУ 10 числа до даты начисления им зарплаты копится пеня за просрочку», — сказал эксперт.

По его словам, нововведение избавит добросовестных плательщиков от штрафов и снизит количество задолженностей, многие из которых возникают из-за ненамеренных просрочек и технических неполадок.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко рассказал, что крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 1 марта 2026 года будет перенесён в России с 10-го на 15-е число каждого месяца.

Также общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал в беседе с RT, при какой задолженности возможно отключение воды и света.