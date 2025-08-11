Добывавшая в России нефть Petroneft будет добровольно ликвидирована

«Бывшая международная компания по разведке и добыче нефти и газа, сосредоточенная в России, объявляет о том, что на внеочередном общем собрании акционеров 8 августа была принята следующая резолюция: компания должна быть добровольно ликвидирована», — говорится в сообщении.
Ликвидатором Petroneft назначен Дэвид Ван Дессель. Он займется распределением активов компании между участниками в денежной форме или иным образом.
По данным Petroneft на 30 сентября 2023 года (более свежие данные компания не приводит), основными акционерами являлись Natlata Partners Limited (контролируется Максимом Коробовым) — 25,7%, Ллойд Уиггинс — 14,46%, Дарья Шафтельская — 9,2%, J&E Davy — 6,6%, Seguro Nominees Limited — 5,4%.
Ранее Petroneft владела несколькими активами в России. В их числе нефтедобывающее ООО «Линейное» (на 90% принадлежало Petroneft и на 10% — Belgrave Naftogas), нефтесервисная компания «Гранит констракшн». В числе ее активов также ООО «Стимул-Т» (через кипрское WorldAce Investments Ltd. на паритетных основах принадлежит Petroneft и Oil India).
В 2023 году акционеры Petroneft Resources plc. согласовали продажу российских активов главе компании в России Павлу Тетякову. Речь идет о ООО «Линейное» (100% долей), ООО «Стимул-Т» (50%) и ООО «Гранит констракшн» (100%). Из этих активов в собственность Тетякова перешли «Линейное» и «Гранит констракшн», для завершения остальной части сделки необходимо разрешение российских госорганов, о получении которого не сообщалось.
«Линейное» управляет Ледовым участком, в который входят Ледовое и Черемшанское месторождения, на последнем ведется добыча нефти на уровне 250 б/с. При этом существует риск прекращения добычи, поскольку она ведется в условиях естественного истощения.
ООО «Стимул-Т» добывало и продавало нефть, однако вследствие спора с сибирской структурой ONGC о тарифе и инфраструктуре прекратила операционную деятельность. В марте 2025 года Арбитражный суд Томской области ввел процедуру конкурсного производства в компании.
«Стимул-Т» принадлежит лицензия на разведку и добычу углеводородов на Тунгольском участке в Томской области. В пределах участка открыто семь месторождений: Линейное, Тунгольское, Западно-Линейное, Кондрашевское, Арбузовское, Сибкраевское и Северно-Варьяхское.
