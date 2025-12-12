Добавят в корзину: власти готовят новые правила для российской торговли

Новые требования к продавцам и маркетплейсам, послабления для розничных рынков и особый формат пивных фестивалей по аналогии с винными — это лишь часть инициатив, которые сформулированы в проекте национальной модели торговой деятельности. Документ Минпромторга включает 12 законодательных предложений, каждое из которых так или иначе регулирует сетевую и несетевую розницу. Идея уже вызвала серьезный резонанс в бизнес-среде — многие компании считают, что предлагаемые меры способны серьезно повлиять на рынок, и часть из них нуждается в доработке. В том, почему понадобилась новая модель торговли, что о ней думает бизнес и как изменения скажутся на потребителях, — разбирались «Известия».
Трансформация торговли
В дорожной карте Минпромторга (есть в распоряжении «Известий») говорится, что национальная модель торговой деятельности разработана по поручению президента по итогам ПМЭФ-2025.
«Разработка проекта обусловлена существенной трансформацией торговой отрасли, — отмечают в пояснительной записке. — Так, в частности, появились и развиваются маркетплейсы; современные игроки стали использовать омниканальность (одновременное оперирование в офлайн- и онлайн-пространстве); значительная часть торгового бизнеса стала зрелой, в том числе малого бизнеса, ставшего, в отличие от ситуации 1990-х и 2000-х, вполне цивилизованным».
Судя по документу, основная цель плана мероприятий — формирование «современной модели регулирования торговли», которая объединит сетевую розницу и платформенные форматы. Как считают в Минпромторге, она должна обеспечить честную конкуренцию на рынке, снизить объемы контрабанды и оборота некачественной или небезопасной продукции, гарантировать доступность социально значимых товаров, а также усилить поддержку малого бизнеса и отечественных производителей.
В документе Минпромторг приводит собственную оценку нынешнего состояния российской торговли. Ведомство подчеркивает, что в 2024 году оборот розничной торговли достиг 55,8 трлн рублей, что составляет 27,6% ВВП. В стране на сегодняшний день насчитывается свыше 895 тыс. магазинов и торговых объектов, в которых занято около 8,6 млн человек.
Министерство указывает и на значительное влияние торговли на смежные отрасли: сектор стимулирует развитие перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, логистики, рынка недвижимости, ЖКХ и банковских услуг. Отмечается также, что крупнейшие розничные компании одновременно являются ведущими ИТ-игроками и входят в топ-50 работодателей на рынке информационных технологий. Доля же онлайн-торговли, по данным документа, составляет 15,2% от общего оборота и достигает 8,5 трлн рублей.
Отдельно в дорожной карте указаны ключевые тенденции, которые, по оценке Минпромторга, будут определять развитие отрасли в ближайшие годы. Среди них — объединение различных торговых форматов в единую экосистему вокруг потребителя, стремительный рост онлайн-продаж и платформенной торговли, расширение сегмента хард-дискаунтеров, а также дальнейшая консолидация среди производителей и поставщиков.
Исходя из этих тенденций подготовлена концепция модернизации законодательства. Она включает пять ключевых направлений: выравнивание конкурентных условий между традиционной розницей и онлайн-торговлей, устранение правовых пробелов и дисбалансов в регулировании торговой деятельности, совершенствование законодательства о защите прав потребителей, развитие потребительской кооперации, а также обновление правил работы розничных рынков и ярмарок. Всего в документе 12 мер, которые могут быть реализованы в формате проектов федеральных законов, правительственных распоряжений или обязательных отраслевых стандартов.
Модель торговли: основные предложения
Значительная часть инициатив касается регулирования интернет-торговли. В частности, предлагается обязать маркетплейсы согласовывать скидки на товары с продавцами. Как отмечается в документе, сегодня продавец фактически лишен возможности управлять ценой на собственный товар, а взамен снижения стоимости получает бонусы, которые можно использовать только внутри платформы. В Минпромторге считают, что такая практика ограничивает конкуренцию, и предлагают закрепить за продавцом право самостоятельно определять участие в акциях. Эта мера может быть реализована как посредством отраслевых стандартов, так и через федеральный закон. Также планируется запретить онлайн-площадкам принуждать владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) к открытию монобрендовых объектов.
Для создания равных условий конкуренции между маркетплейсами и традиционной розничной торговлей предлагается исключить стоимость логистики из 5-процентного вознаграждения, которое поставщики выплачивают торговым сетям. По замыслу авторов, всё это позволит сетевой рознице эффективнее конкурировать с онлайн-площадками, которые взимают отдельные платежи за доставку, хранение, продвижение и размещение товаров и при этом не сталкиваются с аналогичными ограничениями. В Минпромторге считают, что соответствующие нормы могут быть закреплены в отдельном законе.
Кроме того, для маркетплейсов планируется ввести антимонопольные ограничения, аналогичные тем, которые уже применяются к сетевой рознице при продаже продовольственных товаров и закреплены в статье 13 закона о торговле. В частности, речь о недопустимости ограниченного или неравного доступа продавцов на платформы, а также о запрете навязывания селлерам условий, ограничивающих их возможность заключать договоры поставки с другими площадками.
Помимо прочего, власти хотят отменить обязанность региональных властей вести торговые реестры — базы данных, в которых содержатся сведения о компаниях, прошедших проверку на легальность деятельности. Сейчас включение в такие реестры означает для бизнеса необходимость уплаты торгового сбора. В дальнейшем планируется оставить эту практику только в тех регионах, где она действительно востребована.
«Известия» направили запрос в Минпромторг с просьбой уточнить суть и возможные сроки реализации предложенных изменений.
Позиция интернет-торговли
Документ нуждается в дополнении, а ряд положений — в исключении, заявил «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он уже направил отзыв организации в министерство.
— АКИТ считает необходимым исключить запрет на монобрендовые ПВЗ. Это противоречит принципам развития конкуренции, поскольку фактически запрещает продвижение собственного бренда площадки через франшизу и сводит к минимуму возможности контроля качества услуги по выдаче заказов. Более того, остановит развитие инфраструктуры в регионах, так как у компаний будет отсутствовать мотивация. Возможность владельцев пунктов выдавать заказы сторонних интернет-магазинов и маркетплейсов уже реализована в действующих стандартах в формате саморегулирования. Платформы согласовывают возможность выдачи интернет-заказов сторонней онлайн-коммерции операционно устойчивым ПВЗ, — пояснил представитель бизнеса.
Ассоциация также предлагает исключить применение ст. 13 закона о торговле («Антимонопольные правила») в отношении маркетплейсов. Такая мера избыточна, поскольку онлайн-площадки уже подпадают под действие специального антимонопольного регулирования, введенного «пятым антимонопольным пакетом».
— Через маркетплейсы реализуется очень небольшая часть продовольственных товаров (менее 4% от всех продаж продуктов питания в РФ), при этом основной объем доставок осуществляется из розничных магазинов торговых сетей. Таким образом, это надуманная проблема и риски навязывания поставщику невыгодных условий поставки не возникают, так как рынок онлайн-продуктов сложился иначе, — отметил он.
Также, по мнению Артема Соколова, необходим комплексный пересмотр методики расчета рыночных долей продуктового ритейла. Потребители сегодня покупают продукты через самые разные каналы, поэтому экономически целесообразно рассматривать все способы реализации продовольствия как единое конкурентное пространство.
— Пересмотр подсчета доли с учетом оборота онлайн-рынка и рынка общественного питания позволит торговым сетям эффективнее распределять ресурсы между регионами, направляя инвестиции туда, где существуют наибольший потенциал роста и потребность в современной торговой инфраструктуре, в том числе позволит развивать торговлю в удаленных регионах, — уверен он.
В то же время, добавил представитель АКИТ, необходимо предусмотреть меры поддержки компаний, которые ведут деятельность на внешних рынках. Это будет не только стимулировать развитие производства внутри страны, принесет валютную выручку, но и будет продвигать имидж России за рубежом.
При этом вопрос скидок и акций на маркетплейсах уже урегулирован законом о платформенной экономике, напомнили «Известиям» в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ.
— С нашей точки зрения, это регулирование является оптимальным и учитывающим одновременно и интересы продавца, и интересы платформы, — пояснили в компании. — По нашему мнению, какое-либо регуляторное ограничение скидок за счет платформ попросту избыточно, поскольку они выгодны как продавцу, так и покупателю: селлер за их счет наращивает продажи, сохраняя прибыль, а покупатель получает возможность купить товар по доступной цене и забрать его в удобном для себя ПВЗ.
В то же время механизм предоставления продавцу возможности отказаться от применения такой скидки к его товарам в целом может оказаться и позитивной мерой, которая будет способствовать большему учету интересов продавцов, добавили в компании. Кроме того, принуждение владельцев ПВЗ к открытию только монобрендовых точек в данный момент на платформе отсутствует, утверждают в Wildberries&Russ. Главное условие — это соблюдение необходимого брендинга для правильной навигации покупателей. При этом требование по созданию мультибрендовых ПВЗ представители платформы, как и АКИТ, считают довольно спорным.
— Это может привести к ограничению возможностей платформ развивать свой бренд и обеспечивать ожидаемый потребителем уровень обслуживания, — считают в компании.
Более того, для реализации этого подхода попросту нет нужного количества подходящих площадей, а отсутствие единых стандартов может затруднить контроль за инфраструктурой, ухудшить клиентский опыт и создать дополнительные технологические сложности. Поэтому открытие мультибрендовых ПВЗ несет в себе определенные риски, отметили в пресс-службе маркетплейса.
В Wildberries&Russ считают, что применение равных условий регулирования для офлайн-торговли и цифровых платформ неэффективно и попросту технически нереализуемо. Оно должно строиться на понимании бизнес-модели маркетплейсов — собственно, на этом базируется уже существующий закон о платформенной экономике, заявили в компании.
Решение же о предоставлении скидок покупателям на онлайн-площадках должен принимать продавец, отметили в пресс-службе Ozon. У этой платформы уже есть механизм, позволяющий любому предпринимателю отказаться от участия в акциях.
— Но оно не пользуется популярностью: отказались от скидок только 2% продавцов, причем шесть из десяти отказавшихся позже снова включили в личных кабинетах скидки за счет Ozon, — уточнили представители платформы.
Там считают, что дополнительные возможности увеличения доходов очень важны для владельцев пунктов выдачи заказов, поэтому в ПВЗ маркетплейса разрешается вести любой дополнительный бизнес.
— Есть пункты, совмещенные с кофейнями, химчистками и даже франшизами продовольственных сетей, есть практика выдачи посылок различных логистических компаний. Единственное пожелание с нашей стороны в данном случае — обеспечить приемлемый уровень сервиса для клиентов, — подчеркнули в компании.
Реализовав такую программу у себя, в Ozon готовы к дополнительным обсуждениям темы мультибрендовых пунктов выдачи. При этом там согласны с тем, что закон о платформенной экономике получился сбалансированным благодаря готовности государства работать над ним вместе с рынком. Важно продолжать эту совместную работу, поэтому компания является активным участником рабочей группы по платформенной экономике при правительстве, подчеркнули там.
Позиция розницы
Дорожная карта Минпромторга — своевременная и важная инициатива, сообщили «Известиям» в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли.
АКОРТ в целом поддерживает предлагаемые меры по созданию единого подхода к регулированию розничной и платформенной торговли. Там отметили, что при разработке нацмодели важно сфокусироваться на двух направлениях — пересмотре ограничений для сетевой омниканальной розницы и совершенствовании регулирования в отношении цифровых платформ.
Дело в том, что действующий закон о торговле регламентирует главным образом оборот продуктов питания и работу торговых сетей. Сети выкупают у поставщиков продовольственные товары, соблюдают строгие требования по срокам оплаты товаров, возвратам, ограничениям на бонусы и множество других норм, подчеркнули в АКОРТ. У цифровых же платформ, которые позиционируются как посредники, таких ограничений нет — на них не возлагаются обязанности по заключению прямых договоров поставки при продаже продуктов питания, как на торговые сети. Однако платформы становятся крупными участниками оборота продовольствия, и здесь возникает дисбаланс, который требует решения, считают в организации.
В этой связи, по мнению АКОРТ, логично распространить нормы закона о торговле на крупные цифровые платформы при реализации ими продовольственных товаров. При этом можно оставить возможность продажи товаров на платформах по посредническому договору для малых производителей и фермеров. Это позволит гармонизировать условия работы для всех участников рынка и поддержать малый бизнес.
Главное, чтобы в процессе этого регулирования торговли не пострадали потребители, сказал «Известиям» руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.— Бизнес может договориться с властью. При этом и маркетплейсы, и сетевая розница смогут сохранить свои интересы, а покупатели при этом останутся без скидок. Вот такого не должно произойти, — считает эксперт.
Кроме того, по его мнению, любое регулирование в нынешней непростой экономической ситуации следует вводить только после тщательного анализа возможных последствий и рисков.
Нововведения для рынков и пивные фестивали
В дорожной карте отдельным блоком прописаны меры по снятию избыточных ограничений в отношении работы розничных рынков — им предлагается вернуть инвестиционную привлекательность. Правда, каким образом это будет сделано, в документе не уточняется. Помимо этого, планируется внедрить формат специализированных пивных ярмарок (фестивалей) по аналогии с винными. Регулировать их деятельность будет отдельный федеральный закон.
В пресс-службе «Балтики» «Известиям» сообщили, что компании известно о подготовке документа и инициативу по внедрению пивных ярмарок там поддерживают.— Отечественная пивоваренная отрасль имеет уникальную историю развития, позволяющую успешно конкурировать с ведущими мировыми производителями. Но, к сожалению, российские пивовары испытывают дефицит возможностей для представления достоинств своей продукции потребителям и эффективного противодействия мифам о пиве, распространяемым в течение длительного времени в угоду различным интересам, — сказали в компании. — В связи с этим мы поддерживаем инициативы, которые смогут эту ситуацию изменить и вернуть такую возможность отрасли.
Сама по себе организация специализированных ярмарок и фестивалей направлена не столько на получение немедленного экономического эффекта, сколько на формирование культуры потребления пива в нашей стране, отмечают представители «Балтики». Также это придаст стимул производителям и брендам, уже вносящим значительный вклад в экономическое развитие страны и регионов — их потенциал может существенно возрасти при создании благоприятных условий и поддержке со стороны государства, считают в компании.
Справка «Известий»
В сентябре в Ленинградской области прошел масштабный фестиваль «Балтика Фест», который по насыщенности событиями может составить конкуренцию известному баварскому «Октоберфесту». Тогда же высказывались и предложения сделать мероприятие ежегодным.