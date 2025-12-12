Добавят в корзину: власти готовят новые правила для российской торговли

Новые требования к продавцам и маркетплейсам, послабления для розничных рынков и особый формат пивных фестивалей по аналогии с винными — это лишь часть инициатив, которые сформулированы в проекте национальной модели торговой деятельности. Документ Минпромторга включает 12 законодательных предложений, каждое из которых так или иначе регулирует сетевую и несетевую розницу. Идея уже вызвала серьезный резонанс в бизнес-среде — многие компании считают, что предлагаемые меры способны серьезно повлиять на рынок, и часть из них нуждается в доработке. В том, почему понадобилась новая модель торговли, что о ней думает бизнес и как изменения скажутся на потребителях, — разбирались «Известия».