До 16 — не старше: рынок ждет снижения ключевой ставки в декабре

Рынок ждет снижения ключевой на 0,5 п.п., до 16%, по итогам последнего в этом году заседания Центробанка, следует из консенсус-прогноза «Известий». Инфляция в России постепенно замедляется, и регулятору больше не нужно держать ставку на повышенных уровнях. В 2026 году она продолжит постепенно снижаться и может достигнуть 13−15% к следующему декабрю. Что повлияет на будущие решения ЦБ — в материале «Известий».
Снизит ли ЦБ ставку в конце года
Банк России по итогам заседания 19 декабря снизит ключевую на 0.5 п.п., до 16%. В этом уверены 16 из 17 опрошенных «Известиями» аналитиков и участников рынка. Лишь один эксперт прогнозирует фиксацию ставки на уровне 16,5%.
Главный аргумент в пользу этого решения — замедление инфляции, указал начальник отдела аналитических исследований ИКСИ Сергей Заверский. Темпы роста цен в ноябре и в первых числах декабря складываются заметно ниже прогноза ЦБ, добавил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.
— Инфляция ожидается в коридоре 6−7% по итогам года. При этом высокая ставка на ней уже особо и не сказывается — достигнуть таргета ЦБ в 4% можно только структурным наращиванием предложения, — отметил исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.
По его оценке, сохранение ставки на высоком уровне уже на протяжении почти трех лет ожидаемо привело к охлаждению экономики и спаду в ряде промышленных отраслей. Продолжение жесткой кредитной политики обернулось бы увеличением дисбалансов.
Крепкий рубль также может стать стимулом для снижения ключевой ставки, обратил внимание начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики «РСХБ Управление активами» Павел Паевский. С момента последнего заседания 6 ноября курс российской валюты к доллару укрепился на 4% и достиг 77,8.
Это удешевляет импорт товаров в РФ, что вносит вклад в замедление общих показателей инфляции, заключил Павел Паевский. Помимо того, крепкий рубль создает определенные проблемы для экспортеров, что охлаждает экономику.
С другой стороны, ЦБ видит риски в ускорении корпоративного кредитования по итогам октября. В этих условиях регулятор будет стремиться занять выжидательную позицию, отметил главный аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Именно поэтому вряд ли можно ожидать шага более чем на 0,5 п.п. на ближайшем заседании.
Кроме того, обеспокоенность у Банка России вызывает рынок труда, который остается напряженным, заключил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Росстат сообщил, что безработица в октябре осталась вблизи исторического минимума — на уровне 2,2%, это приводит к ускорению роста зарплат и повышению потребительской активности, которую и пытается замедлить регулятор.
Как изменится ключевая ставка в следующем году
Пока экономические показатели находятся в рамках прогноза, необходимости в резком снижении ставки нет, указала директор по макроэкономическому анализу банка «Дом.РФ» Жанна Смирнова.
Согласно среднесрочному прогнозу Банка России по ключевой от 24 октября, за 2026 год средний уровень ставки составит 13−15 п.п. При этом средний показатель этого года составил 19,2 п.п. Прогноз инфляции на конец 2026-го повышен до 4−5% с учетом эффектов разовых проинфляционных факторов.
— При отсутствии внешних шоков ключевая ставка должна постепенно двигаться вниз к диапазону, который сможет поддержать деловую активность. Это коридор 10−12%. Именно к нему ЦБ и будет стремиться, пусть и в традиционно осторожном темпе, — заключил управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.
Более осторожный прогноз дают в Совкомбанке — там ожидают снижения ключевой только до 15,5% по итогам I квартала 2026-го и до 14% в следующем декабре. Средняя ставка прогнозируется на уровне 15% после 19,2% в этом году.
Тем не менее нынешняя ставка в размере 16,5% выглядит чрезмерно высокой, учитывая, что годовой темп прироста денежной массы на 1 декабря 2025-го составил всего 12,5%, указал директор по макроэкономическому анализу ОТП банка Дмитрий Голубков. В последний раз такие низкие значения наблюдались на рубеже 2021−2022 годов, добавил он.
Затяжная пауза в смягчении ДКП способна негативно повлиять на финансовые показатели бизнеса — потери могут составить 3,5−3,6 трлн рублей, оценила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Тем не менее всё еще высокая ключевая останется важным фактором поддержки для рубля, отметил Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург». Ставки по вкладам по-прежнему находятся в диапазоне 10−16% на сроках от трех до 12 месяцев, что делает сбережения в нацвалюте привлекательными для инвесторов.
Замедлить темпы снижения ключевой могут разгон кредитования, повышение инфляционных ожиданий, подъем рынка труда. Спад напряжения в последнем сегменте способен позитивно повлиять на темпы снижения ставки.
Экономика долго ждала перехода Банка России к циклу снижения ключевой, и его наступление под конец 2025 года стало важным сигналом поддержки деловой активности и потребительского спроса. За год ДКП переместилась от этапа ужесточения к смягчению, и ставка снизилась с 21 до 16,5% к октябрю. Этот шаг отражает стремление регулятора к ценовой стабильности: при прогнозе инфляции в 4−5% ЦБ закладывает базовый сценарий для ключевой в диапазоне 13−15% годовых, сохраняя умеренно-жесткую монетарную политику, но создавая пространство для стимулирования экономики.