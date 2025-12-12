До 16 — не старше: рынок ждет снижения ключевой ставки в декабре

Рынок ждет снижения ключевой на 0,5 п.п., до 16%, по итогам последнего в этом году заседания Центробанка, следует из консенсус-прогноза «Известий». Инфляция в России постепенно замедляется, и регулятору больше не нужно держать ставку на повышенных уровнях. В 2026 году она продолжит постепенно снижаться и может достигнуть 13−15% к следующему декабрю. Что повлияет на будущие решения ЦБ — в материале «Известий».