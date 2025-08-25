Для жителей Курил ограничили продажу бензина АИ-92

«Сейчас продажа бензина АИ-92 для населения временно приостановлена — весь запас необходим для спецтранспорта. Сегодня после обеда будет разгружена новая партия бензина с судна “Анатолий Иванов”. О начале продажи топлива сообщу дополнительно», — проинформировал глава округа. При этом он не уточнил, с чем связано такое ограничение.