Длительность сверхурочной работы россиян планируют увеличить до 240 часов

Максимальная продолжительность сверхурочной работы в России может быть увеличена с текущих 120 до 240 часов в год к апрелю 2026 года. Соответствующая мера предусмотрена в утвержденном правительством РФ плане мероприятий по достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года в рамках направления «Трудовые нормы». Об этом пишет «Российская газета».