Длительность сверхурочной работы россиян планируют увеличить до 240 часов

Максимальная продолжительность сверхурочной работы в России может быть увеличена с текущих 120 до 240 часов в год к апрелю 2026 года. Соответствующая мера предусмотрена в утвержденном правительством РФ плане мероприятий по достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года в рамках направления «Трудовые нормы». Об этом пишет «Российская газета».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Так, в графе документа «Наименование мероприятия» значится: «Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, направленных на повышение гибкости трудовых отношений, включая установление максимальной продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год».

При этом отмечается, что речь идет о сверхурочной работе «с согласия работника и оплатой такой работы в повышенном размере».

Ожидаемый результат — «увеличение годовой нормы сверхурочных работ до 240 часов, сокращение дефицита кадров», а в графе «Срок» указан апрель 2026 года.

