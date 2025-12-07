Длительность сверхурочной работы россиян планируют увеличить до 240 часов

Так, в графе документа «Наименование мероприятия» значится: «Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, направленных на повышение гибкости трудовых отношений, включая установление максимальной продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год».
При этом отмечается, что речь идет о сверхурочной работе «с согласия работника и оплатой такой работы в повышенном размере».
Ожидаемый результат — «увеличение годовой нормы сверхурочных работ до 240 часов, сокращение дефицита кадров», а в графе «Срок» указан апрель 2026 года.
