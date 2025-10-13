Длинный долг: российскому бизнесу дадут шанс на спасение

Законопроект также предусматривает увеличение срока процедуры финансового оздоровления юридических лиц с двух до четырех лет с возможностью однократного продления не более чем на два года. Для повышения эффективности и независимости арбитражных управляющих предлагается увеличить размер их вознаграждения: до 70 тыс. рублей в месяц для временного управляющего, до 100 тыс. рублей — для конкурсного, а также поднять единовременные выплаты для финансовых управляющих в процедурах реструктуризации долгов и реализации имущества, сообщили в Госдуме. Предусмотрена и отмена обязательной публикации сведений о банкротстве в СМИ.