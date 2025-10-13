Длинный долг: российскому бизнесу дадут шанс на спасение

В Государственную думу внесен пакет поправок к закону «О банкротстве», призванный снизить число закрывающихся предприятий, сохранить рабочие места и дать должникам больше инструментов для выхода из кризиса без суда. Законопроект закрепляет досудебное урегулирование долгов и расширяет сроки финансового оздоровления. Эксперты при этом считают, что необходимо, чтобы сохранение должника отвечало интересам общества, а не только бенефициаров, а также подчеркивают важность инфраструктуры для предоставления дополнительного финансирования компаниям в кризисе. Подробности — в материале «Известий».
Долговая передышка
В Госдуму внесен новый законопроект, направленный на совершенствование процедуры досудебного урегулирования долгов и внесение изменений в закон «О банкротстве». Инициатива призвана сократить число закрывающихся предприятий и способствовать развитию механизмов финансовой реабилитации.
Справка «Известий»
По агрегированным данным правительства, за первое полугодие 2025 года было признано банкротами более 3000 компаний. Во II квартале года зафиксировано более 1500 корпоративных банкротств. Причины: финансовые трудности, конкуренция, административные барьеры и смена собственников.
В частности, предлагается законодательно закрепить возможность урегулирования долгов без обязательного обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.
Законопроект также предусматривает увеличение срока процедуры финансового оздоровления юридических лиц с двух до четырех лет с возможностью однократного продления не более чем на два года. Для повышения эффективности и независимости арбитражных управляющих предлагается увеличить размер их вознаграждения: до 70 тыс. рублей в месяц для временного управляющего, до 100 тыс. рублей — для конкурсного, а также поднять единовременные выплаты для финансовых управляющих в процедурах реструктуризации долгов и реализации имущества, сообщили в Госдуме. Предусмотрена и отмена обязательной публикации сведений о банкротстве в СМИ.
Для того, чтобы механизмы реструктуризации эффективно заработали недостаточно ограничиться только изменениями о досудебной санации, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ФНС. — Необходимо закладывать в закон как положения, мотивирующие на использование реабилитационных процедур, так и демотивирующие на уход от исполнения обязательств через банкротство.
В ведомстве добавляют, что правительственный законопроект направлен именно на комплексное реформирование института банкротства. В нем предусматривается изменение ликвидационной направленности банкротства, демотивация кредиторов и иных лиц использовать банкротные процедуры как центр убытка для дополнительного заработка за счет конкурсной массы.
— Предложенные реабилитационные процедуры могут значительно снизить уровень банкротств среди малого и среднего бизнеса, что позволяет сохранить до 70% рабочих мест и сократить социальные последствия закрытия предприятий, — объяснил гендиректор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.
По его словам, ключом к успешной реструктуризации станет наличие у должника устойчивого бизнес-плана и отсутствие системных нарушений закона.
Член исполнительного комитета татарстанского отделения Ассоциации юристов России Яна Осипова отмечает, что поправки создают благоприятные условия для преодоления финансового кризиса без угрозы ликвидации. Дольше протекающая процедура оздоровления даст бизнесу время на реализацию антикризисного плана, поиск инвесторов и перестройку бизнес-модели, уверена она.
— Кроме того, в банкротных делах довольно давно одним из главных вопросов повестки дня выступает вопрос увеличения вознаграждения арбитражных управляющих, — замечает она. — Указанная законодательная инициатива позволит обеспечить не только независимость арбитражных управляющих, но и повысить финансовые гарантии их деятельности, что должно способствовать привлечению более квалифицированных специалистов и повышению качества управления на всех этапах процедуры.
Справка «Известий»
По сведениям госструктур, на конец первого полугодия 2025 года численность арбитражных управляющих (АУ) в РФ составила 10 620 человек, а расходы на АУ и привлеченных специалистов — около 8 млрд рублей.
Пока нет возможности досудебного урегулирования финансовых проблем
Член общественного совета при Минэкономразвития России, гендиректор Национального союза профессионалов антикризисного управления (НСПАУ) Анастасия Каверзина отмечает, что в настоящее время у бизнеса в принципе отсутствует возможность досудебного урегулирования временных финансовых проблем.
— Сразу вводится процедура банкротства, которая несет определенные правовые и репутационные последствия, — говорит глава НСПАУ. — Если у бизнеса имеется реальная возможность восстановить платежеспособность, то представляется совершенно неправильным не предоставить ему правовые механизмы, которые позволят это сделать без возбуждения процедуры банкротства. А новый законопроект такие механизмы как раз предоставляет.
Относительно процедуры финансового оздоровления необходимо отметить, что в настоящее время такая процедура практически не применяется, разъясняет она. Основным препятствием является необходимость предоставления полного обеспечения погашения требований кредиторов.
— Как показала практика, к этому никто не готов, — отмечает Анастасия Каверзина. — Законопроект меняет характер такого обеспечения с обязательного на добровольный. Кроме того, предусмотрены и другие изменения.
Представляется, что в результате указанных изменений реабилитационные процедуры станут более востребованными и добросовестные предприниматели смогут сохранить свой бизнес, а значит, и рабочие места, подчеркнула она.
Правила игры для должников
Развитие внесудебной санации будет способствовать сохранению должника как субъекта права и его хозяйственных связей, считает доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права МГЮА Наталья Кантор.
Она выделяет важное новшество — запрет инициировать банкротство кредитором после введения санации, что дает должнику передышку. Но эффективность процедур зависит от готовности самого должника к открытому взаимодействию с кредиторами и наличия независимой оценки его финансового положения.
По словам Яны Осиповой, досудебное урегулирование позволит компаниям избежать дорогостоящих процессов и сохранить операционный контроль.
— Увеличение вознаграждения арбитражных управляющих обеспечит их независимость и привлечет более квалифицированных специалистов, — поясняет она.
«Известия» направили запросы для разъяснений деталей в пресс-службы Минэка, ЦБ, ФССП, Аналитический центр правительства РФ.
Долг и суд: баланс интересов
Досудебное урегулирование задолженности — стратегически важный элемент разгрузки судов и снижения процессуальных издержек, утверждает доцент кафедры государственно-правовых и финансово-правовых дисциплин Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Александр Григорьев.
Но для должников с длительной просрочкой прямое обращение в суд остается целесообразным, добавляет он.
Эксперт предлагает тщательнее оценивать добросовестность сторон и использовать МФЦ как центры первичного консультирования при досудебном урегулировании.
Наталья Кантор добавляет, что готовность кредиторов идти на уступки должна базироваться на реальной возможности восстановления платежеспособности и контроле за исполнением плана санации.
Справка «Известий»
По данным Федресурса, за первые три месяца 2025 года суды объявили несостоятельными более 120 тыс. граждан, в том числе и представителей бизнеса разного уровня. При этом число судебных банкротств выросло почти на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. За шесть месяцев текущего года арбитражные суды утвердили 1152 плана реструктуризации долгов, что в 2,3 раза больше, чем за первое полугодие 2024-го.
Сам законопроект предусматривает приоритетное удовлетворение требований из дополнительного финансирования, даже если впоследствии будет возбуждено дело о банкротстве.
Риски и ограничения
— Если перевести на язык действительности, то после принятия поправок любой должник сможет инициировать остановку исполнения обязательств, начисления санкций, принудительных мер взыскания минимум на четыре месяца без решения суда, поясняет профессор кафедры гражданского права Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Евгений Суворов.
Он предупреждает о том, что высока вероятность того, что в условиях отдаления санации от суда реестр требований будет формироваться таким образом, чтобы большинство оказалось у лояльных должнику кредиторов, а они, в свою очередь, обеспечат и утверждение плана, и скидку с долга по всей массе кредиторской задолженности.
Эксперт Виноградов замечает, что затягивание процедур может увеличить сроки до четырех лет и более, повышая риск ухудшения финансового положения и создания условий для злоупотреблений.
В свою очередь, Евгений Суворов предлагает компенсировать убытки кредиторов, если решение о санации принималось без реальных признаков несостоятельности или разумных оснований для восстановления платежеспособности.
— Необходимо, чтобы сохранение должника отвечало интересам общества, а не только бенефициаров, — уверен юрист. — Кредиторы не обязаны финансировать продолжение деятельности, если перспективы ее восстановления не подтверждены.
Анастасия Каверзина предполагает, что после принятия закона реабилитационные процедуры станут востребованными, а добросовестные предприниматели смогут сохранить бизнес и рабочие места. Наталья Кантор при этом подчеркивает важность инфраструктуры и мотивации для предоставления дополнительного финансирования компаниям в кризисе.