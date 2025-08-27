Ключевая ставка и летняя жара: о чем министры доложили Путину

Зарплаты учителей
Совещание Путин предложил начать с обмена оперативной информацией. Первым глава государства предложил выступить министру просвещения России Сергею Кравцову.
«Мы совершенствуем систему оплаты труда педагогов. Это на особом контроле. И хочу отметить повышение престижа педагогического образования», — рассказал в том числе глава ведомства.
Инвестиции в образование
Далее слово взял зампред правительства России Дмитрий Чернышенко. Он сообщил, сегодня реализуются беспрецедентные по масштабам инвестиции в инфраструктуру образования.
«Активно реализуются по Вашему поручению беспрецедентные по масштабам инвестиции в инфраструктуру образования — это Ваш проект “Кампусы мирового уровня”. У нас 25 отобраны, до 40 мы еще до конца года отберем. Уже начинают сдаваться кампусы. Вот как раз на днях мы открываем учебный корпус кампуса Новосибирского государственного университета. В Нижнем Новгороде — 18 корпусов, которые входят в IT-кампус “Неймарк”. Они как раз будут использоваться для слета Всемирного фестиваля молодежи. Это наследие фестиваля, который был в Сочи», — пояснил вице-премьер.
Развитие туризма
О том, каких результатов достигла сфера туризма в России, доложил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, меры национального проекта заработали в полном объеме.
В полном объеме заработали и меры обновленного отраслевого национального проекта по поддержке туризма. В этом году при Вашей поддержке Правительством принято решение увеличить лимиты программы льготного кредитования — и на сегодняшний момент у нас 78 тысяч номеров находятся либо уже в стройке, либо в проектировании. Это 347 новых отелей, из которых 28 на пять тысяч номеров уже введены. Понимаем, что они сейчас по нарастающей будут идти.
Он добавил, что сейчас развиваются крупные инвестиционные проекты, связанные с новыми точками роста, в том числе 21 аквапарк и 16 горнолыжных курортов.
Решетников также отметил, что регионам распределили единую субсидию и средства на создание модульных гостиниц.
«Развивая номерной фонд, мы также занимаемся и вопросами качества туристических услуг, при этом как в новых, так и в действующих гостиницах. Для этого как раз запущена реформа классификации средств размещения», — напомнил глава ведомства.
Жаркое лето
Далее Путин затронул вопросы энегетики. «У нас вторая часть лета достаточно жаркая была, такое редко бывает для России, столкнулись с пиковыми нагрузками для системы энергообеспечения. Как у нас вело себя сетевое хозяйство?», — задал он вопрос министру энергетики Сергею Цивилеву.
Он ответил, что летом был выполнен целый ряд мероприятий по итогам прохождения пиковых летних нагрузок.
«Во-первых, помимо осенне-зимнего периода, подготовки к нему, мы теперь ввели еще весенне-летний период, потому что это теперь жизненно необходимо. В рамках этого весенне-летнего периода у нас были выполнены следующие мероприятия. Проведены дополнительные обследования всего сетевого хозяйства, в том числе с использованием тепловизоров, по результатам которых выполнено внеплановое техническое обслуживание и ремонт энергооборудования. Исключено проведение ремонтных работ как раз в период пиковых нагрузок, чтобы вся мощность поступала для экономики», — рассказал Цивилев.
Он также напомнил, что с начала года в России зафиксировали пиковые нагрузки. Например, при рекордных нагрузках, связанных с аномальной жарой, где среднесуточная температура достигала 28 градусов и высокой туристической активностью, 30 июля в энергосистеме Юга был очередной максимум — 21245 мегаватт.
Как отметил министр, благодаря заблаговременно проведенной работе энергосистема России уверенно прошла пиковые нагрузки, население и промышленность не почувствовали никаких проблем.
Глава Минэнерго добавил, что главным параметром для ведомства теперь является стоимость киловатт-часа на протяжении всего жизненного цикла.
Минэнерго реализует системный комплекс мер по оптимизации стоимости производства и передачи электроэнергии, а именно: формируется новая нормативно-правовая база, внедряются единые стандарты, типовые проектные и типовые технические решения, современные модели управления в организации строительства, новые отраслевые финансовые инструменты, отраслевой заказ на оборудование и на инновации.
Кроме того, Цивилев рассказал о работе над механизмами досрочногодоговора о постановке мощностей, целевым финансированием «якорными» потребителями и регулярными соглашениями для развития магистральных систем.
«Главная цель — обеспечить прозрачность и управляемость ценообразования на каждом этапе жизненного цикла объектов электроэнергетики. Любое наше технологическое решение или управленческое решение — мы теперь смотрим, как оно отражается в дальнейшем на стоимости киловатт-часа, и исходя из этого принимаем решение», — заявил министр.
Работа над бюджетом
Путин также обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассказать о работе над нацпроектами.
«Действительно, сегодня по нашим планам осуществляется работа по подготовке бюджета на следующие три года. Наш основной приоритет — это обеспечение финансовыми ресурсами национальных целей развития, по которым Вы поставили задачу в Указе», — сказал глава ведомства.
Для реализации национальных целей развития, продолжил он, предусмотрены необходимые ассигнования для финансирования национальных проектов.
«Для реализации национальных целей развития предусмотрены необходимые ассигнования для финансирования национальных проектов. Мы сейчас активно ведем работу вместе с министерствами и ведомствами по выверке тех бюджетных ассигнований, которые необходимы для выполнения тех показателей национальных проектов, которые будут обеспечивать выполнение национальных целей развития», — пояснил глава Минфина.
Он также сообщил, что правительство планирует рассмотреть бюджет на следующий год в середине сентября. В данный момент министерство готовит предложения по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами, с тем чтобы все задачи по выполнению социальных обязательств перед людьми, по выполнению задач по реализации национальных целей развития были обеспечены необходимыми ресурсами.
Достижения промышленности
Президент также поинтересовался, как идут дела у экономики с учетом политики Банка России.
«У нас все время идет дискуссия среди экспертов, в Правительстве, в Центральном банке по поводу ключевой ставки, состояния дел в промышленности, в реальном секторе экономики. Как у нас там дела?», — задал вопрос Путин.
По результатам прошедших месяцев, если говорить про обрабатывающую промышленность, рост составил 4,2 процента. У нас достаточно сдержанный оптимизм относительно результатов по году, потому что еще есть время для корректировки. Мы давали в начале года прогноз 2,5−3 процента по обработке. Пока будем сохраняться на этом уровне.
Он добавил, что основным драйвером роста стали транспортное машиностроение, радиоэлектроника, фармацевтика и оборонно-промышленный комплекс.
«Исходя из того, что Центральный банк сейчас постепенно снижает ключевую ставку для бюджета, каждый один процент — экономия около 200 миллиардов рублей, имея в виду, что эти деньги будут направляться в том числе, о чем сейчас Антон Германович доложил, на цели национальных проектов по приоритетным направлениям для поддержания темпов развития — задачи, которую Вы нам ставили. А по мере дальнейшего снижения, я думаю, что это будет ускорять собственный рост и будет обеспечивать восстановительную тенденцию для обрабатывающих отраслей промышленности», — также сказал замглавы правительства.
Кроме того, Мантуров спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности на уровне около 3%, а промышленности в целом — около 2%.
Дискуссии по ставке
Силуанов продолжил, что Минфин сейчас очень плотно взаимодействует с Банком России по вопросам формирования бюджетной политики.
Да, действительно, мы сейчас очень плотно взаимодействуем с Центральным банком с точки зрения формирования бюджетной политики на следующие три года и денежно-кредитной политики, поскольку видим, что сбалансированный бюджет, мы готовим бюджет в соответствии с бюджетным правилом, будет являться основанием для Центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики.
Глава Минфина добавил, что, по оценке Минэкономразвития, темпы экономического роста будут составлять не менее 15% в 2025 году.
«Сбалансированный бюджет даст больше возможностей Центральному банку для того, чтобы денежно-кредитная политика смягчалась, а это значит, более доступными будут кредитные ресурсы, больше ресурсов появится в отраслях экономики. Соответственно, в следующем году это даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию», — подчеркнул он.
Путин согласился с этим утверждением. «Вы знаете, что там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста. Но в целом, разумеется, я такой подход поддерживаю», — сказал глава государства.
