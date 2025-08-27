Ключевая ставка и летняя жара: о чем министры доложили Путину

«Исходя из того, что Центральный банк сейчас постепенно снижает ключевую ставку для бюджета, каждый один процент — экономия около 200 миллиардов рублей, имея в виду, что эти деньги будут направляться в том числе, о чем сейчас Антон Германович доложил, на цели национальных проектов по приоритетным направлениям для поддержания темпов развития — задачи, которую Вы нам ставили. А по мере дальнейшего снижения, я думаю, что это будет ускорять собственный рост и будет обеспечивать восстановительную тенденцию для обрабатывающих отраслей промышленности», — также сказал замглавы правительства.