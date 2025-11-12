Дисконты на своей волне. Скидки на российскую нефть выросли до максимума с начала года

Между тем компании из Индии и КНР — основные покупатели российской нефти — судя по всему, все более осторожно подходят к новым сделкам. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, пять крупных индийских НПЗ не разместили заказы на российскую нефть на декабрь. Обычно такие сделки заключаются до 10-го числа предшествующего месяца. По данным Kpler, которые приводит издание, на эти пять НПЗ в 2025 году пришлось две трети экспорта нефти из РФ в Индию. По данным источников Bloomberg, покупатели не спешат покупать российское сырье, поставленное не подпадающими под санкции компаниями, и на споте, несмотря на скидки, из-за длительной процедуры комплексной проверки. Среди отказавшихся от закупок российской нефти в Китае агентство называло крупные госкомпании — Sinopec и PetroChina Co.