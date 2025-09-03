Директор «Автостата» высказался о запрете праворульных авто на Дальнем Востоке

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Запрет на использование праворульных автомобилей на Дальнем Востоке в настоящий момент невозможен, так как около 90% жителей региона используют именно такие машины. Об этом в интервью ТАСС заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«В текущей ситуации, я считаю, запрет практически невозможен из-за массового использования этих машин. Думаю, что не использовать их невозможно. Весь Дальний Восток ездит на “правом руле”: порядка 90% жителей региона используют такие автомобили, и запрет на такую технику может привести к настоящему коллапсу и росту социальной напряженности», — сказал он.
Целиков также отметил, что подержанным японским автомобилям в Дальневосточном регионе сложно противопоставить какую-либо альтернативу, особенно в ценовой категории.
«Сейчас туда в основном ввозят автомобили в возрасте 5−7 лет, которые обходятся покупателям примерно в 1,2−1,5 млн рублей и легко служат еще 10−15 лет на российских дорогах», — добавил он.
Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке
Полный текст интервью будет опубликован в 10.00 мск.