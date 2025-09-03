Ричмонд
Директор «Автостата» высказался о запрете праворульных авто на Дальнем Востоке

Сергей Целиков считает его невозможным, так как около 90% жителей региона используют именно такие машины.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Запрет на использование праворульных автомобилей на Дальнем Востоке в настоящий момент невозможен, так как около 90% жителей региона используют именно такие машины. Об этом в интервью ТАСС заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В текущей ситуации, я считаю, запрет практически невозможен из-за массового использования этих машин. Думаю, что не использовать их невозможно. Весь Дальний Восток ездит на “правом руле”: порядка 90% жителей региона используют такие автомобили, и запрет на такую технику может привести к настоящему коллапсу и росту социальной напряженности», — сказал он.

Целиков также отметил, что подержанным японским автомобилям в Дальневосточном регионе сложно противопоставить какую-либо альтернативу, особенно в ценовой категории.

«Сейчас туда в основном ввозят автомобили в возрасте 5−7 лет, которые обходятся покупателям примерно в 1,2−1,5 млн рублей и легко служат еще 10−15 лет на российских дорогах», — добавил он.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3—6 сентября. Главной темой станет «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер.

Полный текст интервью будет опубликован в 10.00 мск.