Девальвацию рубля назвали риском для экономической политики России

Девальвация рубля — один из рисков для экономической политики нашей страны во втором полугодии 2025-го. Об этом заявили эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН в своем «Краткосрочном анализе динамики ВВП».

Источник: Freepik

Директор ИНП РАН Александр Широв пояснил, что приемлемый курс составляет 92−94 ₽/$. По словам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, трехзначный курс делает импорт дороже — это приводит к увеличению стоимости ввоза иностранного оборудования и комплектующих. А это, в свою очередь, способствует росту инфляции, которая в июле уже достигала 8,8% в годовом исчислении.

В результате Банк России вновь может повысить ставку, добавил эксперт. Всё это приведет к нестабильности в инвестиционных процессах и усложнит финансовое планирование для бизнеса, считает Александр Потавин.

Тем не менее, кабмин заинтересован в сравнительно слабом рубле — в обновленном финансовом плане он на уровне 94,3 рубля за доллар. По данным ЦБ на 28 августа, курс составлял 80,44 рубля за доллар — это почти на 25% выше по сравнению с началом года.

Тем не менее, эксперты, опрошенные «Известиями», предполагают, что к концу года курс будет находиться в диапазоне 88−94 рубля за доллар. Важным фактором станет отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Такой шаг снизит курс, уверен профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Добавить — не убавить: девальвацию рубля назвали ключевым риском для экономики РФ.

Узнать больше по теме
Девальвация: плюсы для страны и минусы для населения
Когда в условиях растущей инфляции наблюдается снижение курса национальной денежной единицы по отношению к другим валютам, многие воспринимают это как негативное явление. При этом власти используют девальвацию для поддержания экономики, она помогает повысить объемы экспорта и спрос на товары внутри страны. В чем плюсы и минусы этого инструмента для государства и населения, расскажем в этом материале с помощью экспертов.
Читать дальше