Девальвацию рубля назвали риском для экономической политики России

Директор ИНП РАН Александр Широв пояснил, что приемлемый курс составляет 92−94 ₽/$. По словам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, трехзначный курс делает импорт дороже — это приводит к увеличению стоимости ввоза иностранного оборудования и комплектующих. А это, в свою очередь, способствует росту инфляции, которая в июле уже достигала 8,8% в годовом исчислении.
В результате Банк России вновь может повысить ставку, добавил эксперт. Всё это приведет к нестабильности в инвестиционных процессах и усложнит финансовое планирование для бизнеса, считает Александр Потавин.
Тем не менее, кабмин заинтересован в сравнительно слабом рубле — в обновленном финансовом плане он на уровне 94,3 рубля за доллар. По данным ЦБ на 28 августа, курс составлял 80,44 рубля за доллар — это почти на 25% выше по сравнению с началом года.
Тем не менее, эксперты, опрошенные «Известиями», предполагают, что к концу года курс будет находиться в диапазоне 88−94 рубля за доллар. Важным фактором станет отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Такой шаг снизит курс, уверен профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Добавить — не убавить: девальвацию рубля назвали ключевым риском для экономики РФ.