Deutsche Bank: инвесторы избавляются от доллара рекордными темпами

По мнению Саравелоса, текущая слабость доллара объясняется активным использованием валютного хеджирования, несмотря на возобновление притока средств иностранных инвесторов в американские активы. В период усиления торговых противоречий ранее существовали опасения, что интерес к американским акциям, облигациям и доллару может снизиться.
Аналитик отмечает, что, хотя зарубежные участники рынка снова покупают американские активы — хотя и меньшими объемами по сравнению с прошлым годом — они предпочитают страховать валютные риски. Для каждого приобретенного актива с хеджированием эквивалентный объем валюты реализуется для минимизации этих рисков.
По информации Саравелоса, хеджированные потоки составляют более 80% от общего объема инвестиций в биржевые фонды на американские акции и около 50% притока на рынки с фиксированной доходностью. Индекс Bloomberg Dollar Spot находится вблизи минимальных значений года, снизившись примерно на 9% с начала 2025 года. Согласно данным Министерства финансов США, вложения иностранных инвесторов в американские акции и облигации в июне достигли рекордных показателей после падения, зафиксированного с февраля по апрель.
Аналитик подчеркивает, что доллар слабеет на фоне низкой активности притока средств без валютного хеджирования. Ожидается, что для зарубежных управляющих стоимость хеджирования долларовых активов снизится, поскольку Федеральная резервная система, согласно прогнозам, приступить к снижению процентных ставок. Трейдеры ожидают, что первое решение ФРС о снижении стоимости заимствований может быть принято уже в текущую среду, а на фоне сигналов ослабления американского рынка труда серия таких шагов продолжится и в следующем году.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».