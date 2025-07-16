«Детский мир» объявил об уходе из Telegram из-за «нового закона»

«К нашему большому сожалению мы вынуждены сообщить, что в соответствии с новым законом мы больше не можем вести общение с нашими покупателями в иностранном мессенджере Telegram», — приводит сообщение РБК.
Как добавила компания, информацию о новых акциях, товарах и ответы на вопросы покупатели могут получить в группе «ВКонтакте» и на сайте.
Президент России Владимир Путин в июне этого года подписал закон о создании национального мессенджера. Дочерняя компания VK будет отвечать за его работу и развитие.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что после создания в России национального мессенджера власти могут ужесточить наказание для зарубежных платформ за несоблюдение законодательства.
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