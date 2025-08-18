Детали не подошли: ремонт европейских авто за год подорожал на 25−35%

Средняя стоимость ремонта европейских авто в России за год подскочила на 25−35%. Во Всероссийском союзе страховщиков это связывают с заметным подорожанием работ по восстановлению иномарок. Сказывается и рост цен на запчасти. Например, стоимость комплектующих для Renault выросла на 33%, для Volkswagen — на 72%, а в премиальных сегментах — для Audi и Porsche — почти вдвое, рассказывают участники рынка. Причины, по их словам, кроются в сохраняющихся сложностях с поставками запчастей и в инфляции. Продолжат ли детали для иностранных авто дорожать и дальше — в материале «Известий».
На сколько подорожал ремонт европейских авто за год
Ремонт европейских машин в России значительного подорожал за прошедший год, рассказали «Известиям» участники рынка. Средняя стоимость для таких авто выросла на 26%, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков. В результате с августа 2024-го по август этого года страховые выплаты достигли 43,5 млрд рублей.
Рост средней выплаты по ОСАГО «Известиям» подтвердили в пресс-службе ЦБ. Там уточнили, что в первом полугодии 2025-го по сравнению с шестью месяцами 2024-го показатель увеличился на 17% и достиг 108 тыс. рублей. Однако это не повлияло на среднюю цену полиса — она даже снизилась на 4%.
Между тем опрошенные «Известиями» участники рынка видят и более серьезный рост затрат европейских производителей. Стоимость восстановления таких машин по ОСАГО за год выросла на 31,8%, составив около 173,3 тыс. рублей, отметил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
В свою очередь, независимый эксперт Андрей Бархота указал, что цена ремонта для владельцев европейских авто выросла за последний год на 25−65%. Причем нижняя граница этого диапазона соответствует использованию неоригинальных запчастей, которые есть в наличии в мастерской, а верхняя — цене работы на заказ и поставку деталей через параллельный импорт, например в Турцию или Казахстан.
Одна из основным причин такого повышения — это рост расходов именно на сами ремонтные работы, пояснили в ВСС. К ним относятся трудозатраты на замену деталей и стоимость выполнения операций по демонтажу поврежденных запчастей и установке новых, а также траты на восстановление поврежденных комплектующих. Это связано с тем, что с уходом с рынка таких авто специалистов, способных выполнять необходимые работы, стало меньше, возник кадровый дефицит, пояснил Андрей Бархота. Нехватка сотрудников вынуждает компании поднимать им зарплаты. Сказывается и общая инфляция.
Почему дорожают запчасти для европейских авто
Другая причина удорожания ремонта европейских авто — это рост цены на запчасти для таких машин. Стоимость деталей увеличилась примерно на 20−30%, в премиальных сегментах марок Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche — еще выше, иногда даже вдвое, сообщили в пресс-службе «Совкомбанк Страхование». В то же время стоимость зависит от запроса — если запчасть нужно получить в срок до двух недель, то цена может быть в два раза выше, уточнили там.
Значительное увеличение стоимости комплектующих — до 30% — в силу дефицита производства наблюдается для автомобилей старше восьми лет, заявил заместитель директора департамента андеррайтинга по моторным видам страхования «Абсолют Страхование» Михаил Мосесов. Однако у остальных категорий машин тоже произошел всплеск цен на детали: для китайских — подорожание на 33%, корейских — 22%, а российских — 19%, заметил директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.
По данным «Согаз», запчасти, например, для Renault за прошлый год подорожали на 33%, для Skoda — на 20%, а для Volkswagen — более чем на 72%.
Наиболее востребованными были следующие комплектующие: подвески, тормозная система и кузовные элементы, подчеркнул Евгений Житнухин из Fresh. Всё еще не хватает оптики, электронных блоков, указала директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.
Рост цен на детали в этом сегменте объясняется в первую очередь сложностью поставок. Каналы сужаются под санкционным давлением, сроки поступления запчастей растут, спрос при этом сохраняется. Поэтому поставщики увеличивают ценовую планку, объяснил директор департамента урегулирования убытков ГСК «Югория» Святослав Шувалов. Свой отпечаток оставило и увеличение себестоимости запчастей: рост цен на металл, электронику, энергоносители, добавили в «Совкомбанк Страховании».
«Известия» обратились в Минпромторг с вопросом, видят ли там рост цен на европейские запчасти.
Что будет с ценами на запчасти до конца года
Сегодня к факторам, сдерживающим рост цен, можно отнести появление аналогов оригинальных запасных частей и активизацию работы с б/у деталями, отметили в пресс-службе «Совкомбанк Страхование».Сегодня ремонт автомобилей с использованием подержанных запчастей используется все чаще. Однако он разрешен с определенными ограничениями, особенно если речь идет о восстановлении авто по ОСАГО. Применение таких деталей допускается, если они соответствуют требованиям по качеству и безопасности и если использование подержанных комплектующих одобрил клиент, владелец авто. При этом участники рынка предлагали властям смягчить требования и разрешить использовать б/у детали (которые не влияют на безопасность движения) при ремонте по ОСАГО даже без дополнительного согласования.
По сравнению с предыдущими годами поставщики уже наладили альтернативные каналы импорта, в том числе через параллельный ввоз. Это позволило увеличить предложение и снизить давление на цены, считают в пресс-службе «Авито».
При этом предпосылок для снижения цен нет, уверен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Напротив, учитывая сохраняющиеся сложности с логистикой, рост может продолжиться в диапазоне 5−10%. В премиум-сегменте, где доля оригинальных европейских деталей особенно высока, удорожание к концу 2025-го может превысить 40% в годовом выражении, допустил аналитик. Аналогичный прогноз дал и Роман Тимашов из «Автодом Алтуфьево».