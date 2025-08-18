Детали не подошли: ремонт европейских авто за год подорожал на 25−35%

Сегодня к факторам, сдерживающим рост цен, можно отнести появление аналогов оригинальных запасных частей и активизацию работы с б/у деталями, отметили в пресс-службе «Совкомбанк Страхование».Сегодня ремонт автомобилей с использованием подержанных запчастей используется все чаще. Однако он разрешен с определенными ограничениями, особенно если речь идет о восстановлении авто по ОСАГО. Применение таких деталей допускается, если они соответствуют требованиям по качеству и безопасности и если использование подержанных комплектующих одобрил клиент, владелец авто. При этом участники рынка предлагали властям смягчить требования и разрешить использовать б/у детали (которые не влияют на безопасность движения) при ремонте по ОСАГО даже без дополнительного согласования.