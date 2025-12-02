Перечислены полезные финансовые привычки для нового года

Эта стратегическая инвестиция в собственное будущее способна принести долгосрочные дивиденды во всех сферах жизни. Дополнительное обучение и навыки позволят вам повысить конкурентоспособность на рынке труда и уровень дохода. Забота о хорошей физической форме сделает вас более активным и продуктивным, а также избавит от возможных крупных трат на лечение в будущем.