Перечислены полезные финансовые привычки для нового года

Человеку важно иметь в своем арсенале привычки, которые укрепляют его финансовую дисциплину, снижают риски денежных потерь и помогают достичь установленных жизненных целей. Приведем десять полезных финансовых привычек, которые могут пригодиться в 2026 году.
Иметь четкий финансовый план
Наличие у человека финансового плана дает ему ощущение контроля над своими доходами и расходами, уверенность в будущем и создает условия для достижения поставленных целей.
Создание финансового плана состоит из следующих ключевых этапов:
1. Подсчет и прогнозирование доходов от всех источников (зарплата, подработка, пассивный доход, налоговые вычеты
- 50% — на постоянные расходы (аренда жилья, коммунальные услуги, связь, и интернет, продукты питания, одежда, лекарства, погашение кредитов
и т. д.);
- 30% — на переменные расходы (крупные покупки, отпуск, развлечения
и т. д.);
- 20% — на сбережения и инвестиции.
2. Планирование расходов. Их можно разделить согласно указанной выше пропорции.
3. Сравнение доходов с расходами. Если имеет место превышение в сторону трат, то следует подумать об увеличении прибыли, например, путем подработки, и уменьшении переменных затрат, например, посредством отказа от посещения кафе и ресторанов, импульсивных покупок.
4. Постановка финансовых целей. Следует установить четкие, осязаемые, измеримые и достижимые цели в приоритетном порядке.
Отметим, что план целесообразно корректировать как в зависимости от изменений в вашей жизни, так и в целом в экономике страны.
Вести точный учет доходов и расходов
Эта привычка позволит в любой момент времени иметь ясное представление о структуре личного бюджета, о том куда и насколько эффективно уходят деньги, а также своевременно оптимизировать траты.
Детально отражать и систематизировать учетные данные можно с помощью различных мобильных приложений, электронных таблиц или банковских сервисов, умеющих анализировать финансовые потоки.
Иметь финансовую подушку безопасности
Ее наличие позволит легче справиться с такими непредвиденными ситуациями, как, например, сокращение на работе или лечение продолжительной болезни.
Финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме нескольких зарплат, которой будет достаточно для покрытия постоянных расходов в течение трех-шести месяцев.
Процесс накопления можно автоматизировать путем соответствующей настройки в приложении банка перевода определенной суммы на депозит.
Отметим, что сумма вклада в размере до 1,4 млн руб. застрахована государством на случай отзыва лицензии у банка. В нее входят как сумма депозита, так и начисленные проценты.
Получать пассивный доход
Он снижает зависимость от единственного источника дохода (зарплаты) и, соответственно, уменьшает риск полной потери денег. Также спадает тревожность по поводу будущего и повышается чувство контроля над финансовой ситуацией.
Отметим, что пассивный доход требует начальных вложений (денежные средства, знания, время) и периодического внимания.
Наиболее простым вариантом является депозит в банке. При наличии финансовой подушки безопасности можно попробовать вложить часть сбережений во что-то более выгодное, например, в паевой инвестиционный фонд (ПИФ).
Оптимальной финансовой стратегией является сочетание различных источников дохода. Они обеспечат баланс стабильности и роста.
Сделать траты более осознанными
Данная привычка позволит достичь равновесия между потребностями и желаниями, а также научиться отличать обязательные траты от сиюминутных хотелок, правильно распределять деньги, а также исключить чувство вины за траты на себя.
Одним из ключевых моментов для достижения осознанности является умение избегать эмоциональных трат и оценивать реальную необходимость покупок. Помочь в этом могут несколько приемов:
- Управление эмоциями. При появлении желания приобрести вещь «просто так», нужно спросить себя, что вы чувствуете сейчас и применить нефинансовый способ восполнения ресурса. Необходимо понять свои триггеры, дающие импульс к покупке. Это может быть стресс, скука, одиночество, социальное давление («все покупают»)
и т. д.Умение распознавать триггеры поможет вовремя заменить импульсивную покупку на иные действия, например, прогулку, занятия спортом, хобби, общение с друзьями и т. д.
- Правило 24 часов. Отложите решение о покупке на сутки и при этом спросите себя, действительно ли вам нужна эта вещь, есть ли у вас ее аналог, как покупка повлияет на бюджет и цели. В большинстве случаев желание совершить импульсивную покупку пропадает.
- Ценность покупки. Нужно представить что приобретение вещи состоялось и понять, будет ли она также приносить радость через неделю или месяц, и что еще более полезное можно сделать с потраченными деньгами.
Чтобы достичь осознанности, важно научиться делать покупки правильно. Для этого целесообразно сравнивать цены и искать аналоги в нескольких магазинах, маркетплейсах, читать отзывы о товарах. Перед походом в магазин или онлайн‑покупкой нужно составить список только самого необходимого. Он поможет сэкономить время, деньги и убережет от импульсивных покупок.
Вкладывать деньги в знания и здоровье
Эта стратегическая инвестиция в собственное будущее способна принести долгосрочные дивиденды во всех сферах жизни. Дополнительное обучение и навыки позволят вам повысить конкурентоспособность на рынке труда и уровень дохода. Забота о хорошей физической форме сделает вас более активным и продуктивным, а также избавит от возможных крупных трат на лечение в будущем.
Стремиться к оптимизации постоянных расходов
Для этого нужно, в частности, пересматривать траты на продукты питания и товары первой необходимости, условия тарифов на связь и интернет. Оптимизации будут способствовать выгодные альтернативы без потери качества.
Использовать налоговые вычеты по НДФЛ
Они представляют собой механизм, который снижает налоговую нагрузку на людей в случае определенных трат. Налоговое законодательство предусматривает возможность получения стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных, профессиональных и иных видов вычетов.
Некоторые вычеты позволяют уменьшить налогооблагаемую базу, то есть доход, с которого рассчитывается НДФЛ. Например, при получении стандартного вычета на детей работодатель учтет его при расчете зарплаты и у человека будет больше «чистого» дохода.
Также возможен возврат через налоговую инспекцию части уже уплаченного НДФЛ. Например, такой вычет предоставляют при оплате образования за себя и детей, тратах на лечение, в том числе дорогостоящее.
Перед оформлением вычета следует уточнить актуальные условия его предоставления на сайте ФНС России и воспользоваться онлайн-калькуляторами для предварительного расчета суммы вычета.
Застраховаться от финансовых потерь
Страхование жизни, здоровья и имущества укрепляет финансовую защиту в непредвиденных ситуациях. При наступлении страхового случая положена выплата согласно условиям договора. Она обеспечит предсказуемость и стабильность, поможет избежать финансовых потерь и сохранить уровень жизни в кризисных случаях.
Детально изучать и анализировать договоры
Внимательное изучение и анализ договора перед его подписанием должно стать обязательной процедурой. Она поможет не пропустить скрытые условия и понять двусмысленные формулировки, а, значит, отстоять свои права и предотвратить серьезные проблемы в будущем.
В договоре могут быть прописаны ограничения прав, о которых вы не догадывались, а также односторонние права контрагента, например, о расторжении договора в любой момент, штрафные санкции за незначительные нарушения
При внимательном изучении договора возникает четкое понимание того, что именно нужно делать и чего избегать, а также, какие требования можно предъявить другой стороне.
Прежде чем подписывать договор удостоверьтесь, что все его пункты вам понятны, он имеет прозрачные условия и точные формулировки. Если что-то осталось неясным — не лишним будет проконсультироваться с юристами.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.