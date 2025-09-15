Дешевые метры. Как снизить выплаты и как изменились условия выдачи кредитов

Стоит помнить, что запрета на досрочное погашение не существует ни в одном банке России: это установлено законодательством страны.

Как говорил ранее старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников, в большинстве банков нет никаких проблем с досрочным погашением, но есть определённые условия. Например, платёж можно вносить только в определённую дату, по заявлению и т. д. В каждом кредитном учреждении условия могут отличаться, поэтому уточнить всю информацию нужно заранее.