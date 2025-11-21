Дерипаска призвал банки давать скидки по примеру маркетплейсов

«И, кстати, я не вижу ничего плохого в банках маркетплейсов. Просто часть вкладов граждан, а это десятки триллионов рублей, плавно перетекут в эти два банка (Ozon и WB), которые будут финансировать производство своих основных поставщиков, ну и, конечно, потребителей», — подчеркнул бизнесмен.