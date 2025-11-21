Ричмонд
Дерипаска призвал банки давать скидки по примеру маркетплейсов

Предприниматель Олег Дерипаска выступил с предложением в адрес российских банков пересмотреть политику ценообразования и активнее внедрять системы скидок на предлагаемые продукты. По его мнению, такие меры способствуют привлечению большего числа клиентов. Об этом бизнесмен сообщил в своем Telegram-канале.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

«Наблюдая за схваткой банков и маркетплейсов (WB и Ozon), двух разных по типу экономик, хочется сказать банкам: хватит плакаться о скидках, которые дают населению в маркетплейсе», — отметил он.

Предприниматель заявил о необходимости для банков уделять больше внимания повышению конкурентоспособности своих продуктов, в частности — предлагать скидки на ипотечные и автокредиты, лизинговые услуги и банковские комиссии для конечных потребителей.

Олег Дерипаска также позитивно оценил инициативу по созданию банков маркетплейсами. По его мнению, такие структуры способны выступать инструментом борьбы с инфляцией и способствовать стимулированию экономики предложения.

«И, кстати, я не вижу ничего плохого в банках маркетплейсов. Просто часть вкладов граждан, а это десятки триллионов рублей, плавно перетекут в эти два банка (Ozon и WB), которые будут финансировать производство своих основных поставщиков, ну и, конечно, потребителей», — подчеркнул бизнесмен.

По мнению Дерипаски, данный механизм может стать «сильным инструментом в борьбе с инфляцией», который сможет запустить экономику предложения.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

