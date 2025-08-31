Дерипаска дал советы, как России бороться за замороженные Западом активы

Россия должна осудить тех, кто причастен к попыткам «распотрошить незаконно замороженные народные российские активы», и потребовать конфискации их имущества, считает бизнесмен Олег Дерипаска.
«На чужой каравай рот не разевай! Остановить их сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где кроме срока должна предусматриваться и конфискация имущества каждого участника — от секретарей, стенографирующих заседания всяких еврокомитетов, и юристов, дающих “ценные” советы, до министров Евросоюза», — написал он в телеграм-канале.
Миллиардер (состояние $4,4 млрд по версии Forbes) отметил, что предложение может «показаться смешным, но рано или поздно этим удастся воспользоваться». Он полагает, что работа таких органов, как Минюст, ЦБ и прокуратура, позволит добиться нужных результатов, поскольку «с процентами это уже почти полтриллиона долларов — как раз хватит для освоения Сибири». Минфин оценивал в 2022-м сумму замороженных активов на Западе в целом в $300 млрд; в Европе, по последним данным, блокировано около $250 млрд.
«Если самим лень, то можно процентов за десять нанять хорошую команду юристов/лоббистов на том же Западе. Те точно за три года все отобьют», — посоветовал Дерипаска.
Россия обещала, что обратится в суды в случае «воровства» своих активов.
Так бизнесмен прокомментировал статью Politico «ЕС приближается к использованию российских активов для восстановления Украины». В материале говорилось о планах вложить активы в «рискованные инвестиции», которые будут приносить доходы больше, чем сейчас (прибыль от активов Украина уже получает). По данным Politico, такой вариант должны были обсудить главы МИДов стран ЕС на встрече 30 августа.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после этой встречи отметила, что решений по поводу судьбы российских активов принято не было, поскольку обсуждение было неформальным. Тем не менее дискуссии были конструктивными, указала она.
Также Каллас признала, что ЕС испытывает «огромный дефицит средств для финансирования Украины» и нужно «найти деньги сейчас», но такой путь, как конфискация активов, пока не находит всеобщей поддержки. При этом она подчеркивала, что члены союза согласны с необходимостью сохранить средства замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации.
Соответствующую резолюцию, которая предусматривает создание международного механизма обеспечения возмещения Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России», Генассамблея ООН приняла в ноябре 2022 года. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал документ «юридически ничтожным». В МИДе заявили, что у ГА ООН нет полномочий по созданию механизма для взимания «репараций» Украине. В Кремле, говоря о резолюции, заявляли, что ее организаторы пытаются «совершить грабеж» золотовалютных резервов России, которые «были совершенно незаконным образом заблокированы».