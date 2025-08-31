Дерипаска дал советы, как России бороться за замороженные Западом активы

Миллиардер (состояние $4,4 млрд по версии Forbes) отметил, что предложение может «показаться смешным, но рано или поздно этим удастся воспользоваться». Он полагает, что работа таких органов, как Минюст, ЦБ и прокуратура, позволит добиться нужных результатов, поскольку «с процентами это уже почти полтриллиона долларов — как раз хватит для освоения Сибири». Минфин оценивал в 2022-м сумму замороженных активов на Западе в целом в $300 млрд; в Европе, по последним данным, блокировано около $250 млрд.