Депутаты просят ФАС проверить поставщиков топлива из-за роста цен

По данным авторов обращения (имеется у ТАСС), темпы роста цен в последнюю неделю достигли самых высоких отметок в 2025 году, «рост цен с начала года вдвое опережает официальную инфляцию и составляет 9,22%», и больше всего от этой ситуации страдают, в частности, сельские жители и сельхозпроизводители.
«В настоящее время правительство Российской Федерации вправе устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Вместе с тем, подобный механизм регулирования цен на бензин и дизельное топливо не предусмотрен, — сказал Гибатдинов. — [Авторы инициативы попросили] провести проверку соблюдения антимонопольного законодательства поставщиками моторного топлива, а также рассмотреть предложение о делегировании правительству РФ права устанавливать предельно допустимые розничные цены на моторное топливо в условиях их значительного роста».
«Учитывая тот факт, что на топливном рынке функционируют естественные монополии, столь значительный рост цен за столь короткий промежуток времени вызывает множество вопросов», — говорится в обращении.