Депутат: правила налоговых льгот при продаже жилья могут изменить

«Изменения в Налоговый кодекс РФ, которые были приняты в первом чтении, затрагивают порядок применения льгот по НДФЛ при продаже жилья. Так, будет расширена возможность освобождения от НДФЛ доходов от продажи жилья при приобретении другого для улучшения жилищных условий для семей с двумя и более детьми. Поправками предлагается учитывать: детей вне зависимости от возраста, если суд признал их недееспособными, а также детей, которые родились после продажи жилья, но не позднее 30 апреля следующего года», — отметила Полуянова.