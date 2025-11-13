Ричмонд
Депутат: правила налоговых льгот при продаже жилья могут изменить

Правила налоговых льгот для многодетных семей могут быть изменены. Законодатели предлагают расширить категории детей, учитываемых при льготной продаже недвижимости, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Изменения в Налоговый кодекс РФ, которые были приняты в первом чтении, затрагивают порядок применения льгот по НДФЛ при продаже жилья. Так, будет расширена возможность освобождения от НДФЛ доходов от продажи жилья при приобретении другого для улучшения жилищных условий для семей с двумя и более детьми. Поправками предлагается учитывать: детей вне зависимости от возраста, если суд признал их недееспособными, а также детей, которые родились после продажи жилья, но не позднее 30 апреля следующего года», — отметила Полуянова.

По ее словам, другим уточнением устанавливается требование о непрерывном сроке владения недвижимостью для применения налоговой льготы. Согласно этому требованию, жилье до его продажи должно находиться в собственности налогоплательщика более трех лет, если оно было получено в наследство, в дар от близкого родственника, при приватизации или если оно является единственным. Во всех иных случаях необходимый срок владения составляет более пяти лет.

Данная поправка носит технический характер, и существующие льготы при продаже недвижимости продолжают действовать, уточнила депутат. Указанные нормы содержатся в законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении 22 октября. Этот документ, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс РФ, был внесен правительством Российской Федерации в рамках так называемого бюджетного пакета.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше