Депутат напомнил, кому положена тринадцатая зарплата

«Термин “тринадцатая зарплата” не встречается в законах, но в трудовой практике так называют годовую премию, выплачиваемую по результатам работы за календарный год. Это поощрение относится к стимулирующим выплатам и включается в систему оплаты труда, закрепленную в трудовом договоре, коллективном соглашении или положении о премировании», — подчеркнул он.
Решение о выплате так называемой 13-й зарплаты и критерии ее начисления полностью относятся к компетенции работодателя. Трудовое законодательство не устанавливает прямой обязанности организаций выплачивать эту премию, за исключением случаев, когда она предусмотрена внутренними актами компании. Право на получение годового вознаграждения, как правило, возникает при выполнении ряда условий, таких как достижение плановых показателей, отсутствие дисциплинарных взысканий, отработка полного года или специальное решение руководства о поощрении сотрудников за общие результаты работы.
Что касается бюджетной сферы, то подобные выплаты возможны, но строго в пределах выделенного финансирования и в соответствии с нормативными актами о стимулирующих выплатах. Универсального порядка не существует, поэтому каждое учреждение самостоятельно устанавливает соответствующие правила. Если бюджетные средства на эти цели не заложены, то 13-я зарплата не выплачивается.
«Как и обычная заработная плата, годовая премия облагается налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами. В 2025 году действует прогрессивная шкала НДФЛ: 13% с дохода до 2,4 млн рублей, 15% с суммы от 2,4 до 5 млн, 18% с 5 млн до 20 млн и выше по ступеням», — отметил депутат.
Выплачиваемая работодателем годовая премия, или 13-я зарплата, облагается налогом, который удерживается и перечисляется в бюджет. Конкретный размер этой выплаты определяется внутренними документами организации и может устанавливаться в виде фиксированной суммы, процента от годового дохода сотрудника или рассчитываться пропорционально фактически отработанному времени.
Важно понимать, что само по себе право на получение премии не является гарантией ее выплаты каждому работнику. Если внутренние акты компании предусматривают основания для лишения премии, работодатель имеет право не начислять ее при невыполнении плановых показателей, нарушениях трудовой дисциплины или неисполнении должностных обязанностей. Однако лишение премии без формальных оснований считается незаконным и может быть обжаловано. Работник вправе обратиться для защиты своих интересов в Государственную инспекцию труда или в суд. В случае задержки выплаты причитающейся премии на работодателя налагается обязанность выплатить компенсацию, размер которой составляет не ниже 1/150 ключевой ставки Центрального банка за каждый день просрочки.
