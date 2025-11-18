Депутат напомнил, кому положена тринадцатая зарплата

Важно понимать, что само по себе право на получение премии не является гарантией ее выплаты каждому работнику. Если внутренние акты компании предусматривают основания для лишения премии, работодатель имеет право не начислять ее при невыполнении плановых показателей, нарушениях трудовой дисциплины или неисполнении должностных обязанностей. Однако лишение премии без формальных оснований считается незаконным и может быть обжаловано. Работник вправе обратиться для защиты своих интересов в Государственную инспекцию труда или в суд. В случае задержки выплаты причитающейся премии на работодателя налагается обязанность выплатить компенсацию, размер которой составляет не ниже 1/150 ключевой ставки Центрального банка за каждый день просрочки.