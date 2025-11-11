Депутат Аксаков: ставку по семейной ипотеке могут поднять в 2 раза

«На данный момент обсуждаются ставки 4%, 6% и 10% либо 12%. Если один ребенок, то 10% либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%», — отметил Аксаков, отвечая на вопрос, какие варианты ставок рассматриваются.
В настоящее время продолжается обсуждение ставки по семейной ипотеке для семей с большим количеством детей.
По словам депутата, хотя по ставке для семей с тремя детьми согласие уже достигнуто, необходимы договоренности по параметрам для семей с большим числом детей.
Он допустил, что закон о введении дифференцированной ставки в зависимости от количества детей будет принят до конца текущего года и вступит в силу уже в следующем.
Инициатива по установлению более низкой ставки для многодетных семей была ранее поддержана Минфином России, о чём в сентябре сообщал замглавы министерства финансов Иван Чебесков.
Напомним, что программа семейной ипотеки была продлена в июле прошлого года до 2030 года. По ее условиям, семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно или с ребенком-инвалидом до 18 лет, а также семьи с двумя и более детьми до 18 лет могут оформить кредит по льготной ставке до 6%.
