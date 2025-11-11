Ричмонд
Депутат Аксаков: ставку по семейной ипотеке могут поднять в 2 раза

Для семей с тремя детьми ставку предложили снизить до 4%, с двумя — сохранить 6%, а с одним ребенком — повысить до 10−12%. Об этом сообщил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail

«На данный момент обсуждаются ставки 4%, 6% и 10% либо 12%. Если один ребенок, то 10% либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%», — отметил Аксаков, отвечая на вопрос, какие варианты ставок рассматриваются.

В настоящее время продолжается обсуждение ставки по семейной ипотеке для семей с большим количеством детей.

По словам депутата, хотя по ставке для семей с тремя детьми согласие уже достигнуто, необходимы договоренности по параметрам для семей с большим числом детей.

Он допустил, что закон о введении дифференцированной ставки в зависимости от количества детей будет принят до конца текущего года и вступит в силу уже в следующем.

Инициатива по установлению более низкой ставки для многодетных семей была ранее поддержана Минфином России, о чём в сентябре сообщал замглавы министерства финансов Иван Чебесков.

Напомним, что программа семейной ипотеки была продлена в июле прошлого года до 2030 года. По ее условиям, семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно или с ребенком-инвалидом до 18 лет, а также семьи с двумя и более детьми до 18 лет могут оформить кредит по льготной ставке до 6%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

