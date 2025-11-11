Депутат Аксаков: ставку по семейной ипотеке могут поднять в 2 раза

Напомним, что программа семейной ипотеки была продлена в июле прошлого года до 2030 года. По ее условиям, семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно или с ребенком-инвалидом до 18 лет, а также семьи с двумя и более детьми до 18 лет могут оформить кредит по льготной ставке до 6%.