Депутат рассказал, как изменится расчет больничного в 2026 году

«Если работник в указанные годы не работал или его средний заработок за эти периоды в расчете за полный календарный месяц оказался менее минимального размера оплаты труда, установленного на день наступления болезни, то средний заработок для исчисления пособия принимается равным МРОТ», — отметил Леонов в беседе с RT.
Как напомнил парламентарий, с 2026 года МРОТ будет установлен в размере 27 093 рубля, что приведет к увеличению минимальной выплаты по больничному листу. Для расчета минимального дневного пособия в 2026 году необходимо брать указанную сумму МРОТ и делить ее на количество календарных дней в том месяце, на который пришлась нетрудоспособность.
Например, в январе 2026 года минимальный размер пособия за один день составит 873,97 рубля (27 093 / 31), сообщил депутат. В феврале он будет равен 967,61 рубля (27 093 / 28), а в марте снова 873,97 рубля. Для апреля расчет покажет 903,10 рубля (27 093 / 30).
Аналогичным образом можно рассчитать выплату и для последующих месяцев. При этом итоговая сумма пособия за полный календарный месяц не может быть ниже установленного МРОТ.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».