Депутат объяснил, кто получит в конце декабря две пенсии

По словам депутата, если по графику пенсия обычно поступает с 1-го по 10-е число, то январские средства будут перечислены заранее, как правило, до 28 декабря. Конкретная дата зависит от региона и финансовой организации, через которую пенсионер получает средства. Некоторые банки производят зачисления за несколько дней до официального начала праздничных выходных, чтобы все клиенты успели получить деньги до их закрытия.