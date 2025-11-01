Депутат объяснил, кто получит в конце декабря две пенсии

«Чтобы избежать задержек, Социальный фонд России заранее перечисляет средства тем, кто получает выплаты в первые числа месяца. Перенос не означает потерю или перерасчет. Пенсия за январь начисляется в новом размере, уже с учетом индексации, которая вступает в силу с 1 января. Поэтому даже если средства поступят на счет в конце декабря, они будут рассчитаны по обновленным параметрам», — отметил Говырин.
Он рассказал, что досрочная выплата пенсии за два месяца в первую очередь касается тех пенсионеров, которые получают деньги через банки.
По словам депутата, если по графику пенсия обычно поступает с 1-го по 10-е число, то январские средства будут перечислены заранее, как правило, до 28 декабря. Конкретная дата зависит от региона и финансовой организации, через которую пенсионер получает средства. Некоторые банки производят зачисления за несколько дней до официального начала праздничных выходных, чтобы все клиенты успели получить деньги до их закрытия.
Он добавил, что для получающих пенсию через почту действует иная схема. Почтовые отделения работают по собственному графику, и переноса январских выплат на декабрь у них, как правило, не происходит. Доставка денег почтальонами начинается в первые рабочие дни после новогодних праздников, когда отделения вновь открываются. Эти графики доставки для каждого региона публикуются заранее, обычно в конце декабря.
Узнать, попадает ли индивидуальный день выплаты под декабрьский перенос, можно в личном кабинете на сайте Социального фонда России, через свой банк или по телефону горячей линии фонда, дал совет депутат.
«В каждом регионе формируется свой календарь, который учитывает выходные, банковские операции и почтовые маршруты», — подвел итог Говырин.
