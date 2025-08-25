Депутат объяснил, как заработать на достойную пенсию

По его словам, при ключевой ставке ЦБ в 18% доходность по вкладам, облигациям и недвижимости может достигать 15−19% годовых. Для получения дополнительного дохода к пенсии в размере около 25 тысяч рублей в месяц потребуется сумма не менее 2 миллионов рублей, так как при доходности 15% она обеспечит нужный результат. Следует учитывать, что при снижении ключевой ставки доходность будет уменьшаться.