Депутат объяснил, как заработать на достойную пенсию

«При этом, по данным Социального фонда России, средняя пенсия на 1 апреля 2025 года составляет 23 448 рублей. Разрыв между ожиданиями и фактическими выплатами остается значительным. В России живет более 40,8 млн пенсионеров, из которых около 33 млн не работают. Для тех, кто рассчитывает на более высокий уровень дохода, важны личные накопления», — в беседе с «Газетой.Ru» отметил парламентарий.
По его словам, при ключевой ставке ЦБ в 18% доходность по вкладам, облигациям и недвижимости может достигать 15−19% годовых. Для получения дополнительного дохода к пенсии в размере около 25 тысяч рублей в месяц потребуется сумма не менее 2 миллионов рублей, так как при доходности 15% она обеспечит нужный результат. Следует учитывать, что при снижении ключевой ставки доходность будет уменьшаться.
Никитин уверен, что формировать накопления, начиная с 35−40 лет, можно с помощью государственных программ долгосрочных сбережений с софинансированием. Они позволяют увеличить будущие выплаты без серьезной нагрузки на семейный бюджет.
Он добавил, что государство продолжит развивать инструменты, помогающие гражданам обеспечить стабильную и комфортную жизнь в пенсионном возрасте. Главное — начать создавать финансовую основу для уверенного будущего уже сейчас.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».