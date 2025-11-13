Ричмонд
Депутат объяснил, как взять ипотеку без постоянной регистрации

Россияне могут получить ипотеку с временной регистрацией. Срок ее действия должен покрывать период оформления сделки. Некоторые банки требуют регистрацию сроком от шести месяцев. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Большинство российских банков при оформлении ипотеки требуют, чтобы у заемщика была постоянная или временная регистрация в том субъекте РФ, где находится покупаемая недвижимость. В некоторых случаях допускается временная регистрация, срок действия которой должен покрывать как минимум период оформления сделки и регистрации права собственности. Например, в некоторых банках требуется, чтобы временная регистрация была сроком не менее шести месяцев», — подчеркнул Чаплин.

Он напомнил, что получить временную регистрацию можно в территориальном отделении МВД или через МФЦ, срок ее оформления обычно составляет от трех до десяти дней. Если оформить регистрацию для ипотеки невозможно, заявку можно усилить другими способами. К ним относятся увеличение первоначального взноса или привлечение созаемщика с подтвержденной платежеспособностью.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».