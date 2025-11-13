Депутат объяснил, как взять ипотеку без постоянной регистрации

«Большинство российских банков при оформлении ипотеки требуют, чтобы у заемщика была постоянная или временная регистрация в том субъекте РФ, где находится покупаемая недвижимость. В некоторых случаях допускается временная регистрация, срок действия которой должен покрывать как минимум период оформления сделки и регистрации права собственности. Например, в некоторых банках требуется, чтобы временная регистрация была сроком не менее шести месяцев», — подчеркнул Чаплин.