Депутат объяснил, как получить социальные выплаты от государства

«Особое внимание уделяется поддержке семей с детьми. С 2023 года в России действует единое пособие для беременных женщин и семей с детьми, которое объединило несколько ранее существовавших мер поддержки. Для получения социальных выплат необходимо соответствовать установленным критериям и предоставить соответствующие документы. Большинство выплат можно оформить через портал государственных услуг, многофункциональные центры или непосредственно в отделениях Социального фонда России. Важно своевременно подать заявление и предоставить все необходимые документы», — отметил Чаплин.
Он подчеркнул, что граждане с инвалидностью имеют право на ежемесячную денежную выплату, размер которой определяется их группой инвалидности и выбранным набором социальных услуг. Для них также предусмотрены компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги и специальные условия по обеспечению жильем.
По словам депутата, пенсионеры могут получить социальную доплату к пенсии, если ее общая сумма оказывается ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. Эта доплата устанавливается в беззаявительном порядке автоматически.
Для безработных граждан государством предусмотрено пособие по безработице, пояснил он, размер которого зависит от их предыдущего заработка и причины увольнения. Студенты из малообеспеченных семей имеют право на назначение социальной стипендии при предоставлении соответствующей справки из органов социальной защиты.
Отдельная мера поддержки — программа социального контракта, сообщил депутат. В ее рамках можно получить финансовую помощь для профессионального обучения, открытия собственного дела или решения иных проблем, мешающих преодолению трудной жизненной ситуации.
