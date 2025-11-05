Депутат объяснил, как получить социальные выплаты от государства

«Особое внимание уделяется поддержке семей с детьми. С 2023 года в России действует единое пособие для беременных женщин и семей с детьми, которое объединило несколько ранее существовавших мер поддержки. Для получения социальных выплат необходимо соответствовать установленным критериям и предоставить соответствующие документы. Большинство выплат можно оформить через портал государственных услуг, многофункциональные центры или непосредственно в отделениях Социального фонда России. Важно своевременно подать заявление и предоставить все необходимые документы», — отметил Чаплин.