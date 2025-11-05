Ричмонд
Депутат объяснил, как получить социальные выплаты от государства

Различные категории граждан могут оформить пособия через «Госуслуги», выплаты положены семьям с детьми, безработным, пенсионерам и людям с инвалидностью. Об этом сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Особое внимание уделяется поддержке семей с детьми. С 2023 года в России действует единое пособие для беременных женщин и семей с детьми, которое объединило несколько ранее существовавших мер поддержки. Для получения социальных выплат необходимо соответствовать установленным критериям и предоставить соответствующие документы. Большинство выплат можно оформить через портал государственных услуг, многофункциональные центры или непосредственно в отделениях Социального фонда России. Важно своевременно подать заявление и предоставить все необходимые документы», — отметил Чаплин.

Он подчеркнул, что граждане с инвалидностью имеют право на ежемесячную денежную выплату, размер которой определяется их группой инвалидности и выбранным набором социальных услуг. Для них также предусмотрены компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги и специальные условия по обеспечению жильем.

По словам депутата, пенсионеры могут получить социальную доплату к пенсии, если ее общая сумма оказывается ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. Эта доплата устанавливается в беззаявительном порядке автоматически.

Для безработных граждан государством предусмотрено пособие по безработице, пояснил он, размер которого зависит от их предыдущего заработка и причины увольнения. Студенты из малообеспеченных семей имеют право на назначение социальной стипендии при предоставлении соответствующей справки из органов социальной защиты.

Отдельная мера поддержки — программа социального контракта, сообщил депутат. В ее рамках можно получить финансовую помощь для профессионального обучения, открытия собственного дела или решения иных проблем, мешающих преодолению трудной жизненной ситуации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

