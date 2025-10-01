Россиян предупредили о последствиях несвоевременной передачи показаний счетчиков

«Сегодня вопрос своевременной передачи показаний приборов учета напрямую касается кошелька каждой семьи. Штрафов за несвоевременную передачу не предусмотрено, однако действующее законодательство чётко определяет порядок начислений. В течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчет производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов», — сообщил депутат.