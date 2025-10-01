Россиян предупредили о последствиях несвоевременной передачи показаний счетчиков

«Сегодня вопрос своевременной передачи показаний приборов учета напрямую касается кошелька каждой семьи. Штрафов за несвоевременную передачу не предусмотрено, однако действующее законодательство чётко определяет порядок начислений. В течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчет производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов», — сообщил депутат.
По словам парламентария, в отдельных случаях могут применяться повышающие коэффициенты, из-за чего нерадивое отношение к передаче показаний счетчиков может обернуться существенными переплатами.
Он подчеркнул, что россияне сохраняют право на перерасчет: как только показания будут переданы, управляющая организация обязана скорректировать начисления. Таким образом, существует риск финансовых потерь. Чтобы их избежать, важно своевременно передавать показания через удобные сервисы — портал «Госуслуги», мобильные приложения ресурсоснабжающих организаций или традиционно в управляющей компании.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».