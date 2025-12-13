Россиянам напомнили, как будут расти зарплаты в 2026 году

«Зарплаты россиян в следующем году вырастут, причем сразу по нескольким причинам», — отметил Толмачев.
Увеличение этого показателя также повлияет на связанные с ним выплаты в коммерческом секторе, такие как больничные и пособия по беременности и родам.
Помимо этого, зарплаты работников бюджетной сферы — медиков, педагогов, сотрудников научных, культурных и социальных учреждений, а также военных и госслужащих — будут дополнительно проиндексированы почти на 8% сверх роста МРОТ. Данная мера коснется десятков миллионов человек.
«Прибавка к зарплате — всегда приятно. Государство заранее готовит этот инструмент для того, чтобы рост зарплат превышал и опережал рост инфляции, чтобы люди реально выигрывали и оставались всегда в плюсе», — отметил депутат.
