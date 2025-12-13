Ричмонд
Россиянам напомнили, как будут расти зарплаты в 2026 году

Зарплаты россиян планируют повысить, рост произойдет сразу по нескольким направлениям, рассказал RT депутат Госдумы Александр Толмачев.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Ряд существенных повышений социальных выплат и заработных плат ожидает россиян в 2026 году. С 1 января будет повышен минимальный размер оплаты труда до 27 093 рублей, что в первую очередь затронет работников бюджетной сферы, чьи оклады привязаны к МРОТ.

«Зарплаты россиян в следующем году вырастут, причем сразу по нескольким причинам», — отметил Толмачев.

Увеличение этого показателя также повлияет на связанные с ним выплаты в коммерческом секторе, такие как больничные и пособия по беременности и родам.

Помимо этого, зарплаты работников бюджетной сферы — медиков, педагогов, сотрудников научных, культурных и социальных учреждений, а также военных и госслужащих — будут дополнительно проиндексированы почти на 8% сверх роста МРОТ. Данная мера коснется десятков миллионов человек.

«Прибавка к зарплате — всегда приятно. Государство заранее готовит этот инструмент для того, чтобы рост зарплат превышал и опережал рост инфляции, чтобы люди реально выигрывали и оставались всегда в плюсе», — отметил депутат.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Оклад: от чего зависит, чем отличается от ставки и кто его назначает
Получая зарплату, мы редко задумываемся о том, из чего она состоит. Многие называют ее ставкой или окладом, хотя последний — только часть ежемесячного дохода работника. При этом от размера оклада могут зависеть все другие надбавки и выплаты. Какие именно, мы перечислим в нашем материале.
Читать дальше