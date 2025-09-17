Депутат Колунов: крайний срок оплаты ЖКУ перенесут на 15-е число каждого месяца

По его словам, соответствующее изменение вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Парламентарий добавил, что цель инициативы заключается в создании удобных и комфортных условий для граждан, так как россияне получают зарплату в разные даты.
«Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты», — цитирует депутата ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перенос крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го числа месяца на 15-е.