Депутат Колунов: крайний срок оплаты ЖКУ перенесут на 15-е число каждого месяца

В России крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесён на пять дней вперёд — с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

По его словам, соответствующее изменение вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Парламентарий добавил, что цель инициативы заключается в создании удобных и комфортных условий для граждан, так как россияне получают зарплату в разные даты.

«Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты», — цитирует депутата ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перенос крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го числа месяца на 15-е.

