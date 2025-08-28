Депутат сообщил о нововведениях для бизнеса с сентября

Он напомнил, что в трудовом законодательстве уточнен порядок начисления премий. Теперь он в обязательном порядке должен быть четко прописан в локальных актах организации или непосредственно в трудовых договорах. Также установлено, что депремирование не может применяться в качестве замены дисциплинарным взысканиям.