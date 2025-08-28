Депутат сообщил о нововведениях для бизнеса с сентября

«В кассовых чеках появятся новые обязательные реквизиты, включая специальные теги для безналичных расчётов между организациями. Компании должны будут обновить кассовое оборудование или ПО, чтобы избежать ошибок при передаче данных в налоговую», — отметил RT парламентарий.
Он напомнил, что в трудовом законодательстве уточнен порядок начисления премий. Теперь он в обязательном порядке должен быть четко прописан в локальных актах организации или непосредственно в трудовых договорах. Также установлено, что депремирование не может применяться в качестве замены дисциплинарным взысканиям.
Помимо этого, добавил депутат, расширен перечень должностей, по которым допускается заключение договора о полной материальной ответственности. Данное изменение особенно значимо для сфер торговли, складского хозяйства и обслуживания, где сотрудники непосредственно работают с товарами или другим ценным имуществом.
