Депутат Говырин рассказал, кому повысят пенсию в ноябре 2025 года

«Пенсионеры, которым исполняется 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее размер с начала 2025 года составляет 8 907,70 рубля, а после удвоения — 17 815,40 рубля. Дополнительно к этому начисляется надбавка за уход — 1 314 рублей, проиндексированная с февраля на 7,3%. Аналогичное правило действует для инвалидов I группы, независимо от возраста: удвоение фиксированной части и ежемесячная компенсация в том же размере. Если пенсионер проживает в регионе с районным коэффициентом, итоговая сумма увеличивается в 1,15−1,9 раза. В результате житель северного региона после 80 лет может получить прибавку свыше 10 тыс. рублей», — указал он.
Для летных экипажей и работников угольной промышленности перерасчет проходит ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре, добавил парламентарий. «Доплата зависит от вредности и продолжительности спецстажа. Минимальный стаж для мужчин — 25 лет, для женщин — 20. За каждый год сверх нормы начисляется 1% от среднемесячного заработка, но не более 75−85% от прежнего оклада. В ноябре 2025 года выплаты в этой категории вырастут на 2−5% за счет применения инфляционного коэффициента 1,076. Перерасчет делается на основании данных ЕГИССО и трудовой книжки, дополнительные документы не нужны. Средняя прибавка составит 1 500 — 3 000 рублей», — отметил Говырин.
Кроме того, с начала года увеличены ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, пояснил парламентарий. «Индексация на 9,5% довела средний размер ЕДВ до 4 191 рубля, а с учетом набора социальных услуг (в натуральном выражении) — до 3 580 рублей. Работающим пенсионерам с 2025 года вновь начисляется ежегодная индексация страховой пенсии. После прекращения трудовой деятельности все накопленные индексации учитываются автоматически, и выплата назначается уже в полном объеме, без необходимости обращаться в СФР. В итоге сумма пенсии после перерасчета может заметно увеличиться, особенно если человек работал несколько лет подряд без индексации», — рассказал Говырин.
В среднем по РФ прожиточный минимум пенсионера в 2025 году установлен на уровне 15 250 рублей, напомнил депутат. «Тем, чья пенсия не достигает этой суммы, назначается федеральная социальная доплата. Проверить размер своей надбавки можно в личном кабинете на портале “Госуслуг” или через сайт Социального фонда России. Механизм перерасчета не требует подачи заявлений — все данные поступают в СФР автоматически, что позволяет начислить надбавки без задержек», — резюмировал он.