Депутат Говырин рассказал, как увеличить размер пенсии за стаж до 1997 года

«Многие пенсионеры, начавшие работать до 1997 года, могут рассчитывать на пересмотр пенсии, но не автоматически. Чтобы получить прибавку, нужно подтвердить трудовой стаж, который не отразился в системе индивидуального учета. До 1997 года данные о работе вносились не по взносам, а по документам предприятий: приказам, карточкам, табелям. После перехода к страховой системе эти сведения часто не были перенесены. Поэтому перерасчет делается только по заявлению гражданина», — указал он.
Сначала нужно обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства и подать заявление на учет дополнительных периодов стажа, сообщил депутат.
«К заявлению прилагаются трудовая книжка и архивные справки. После проверки сведений фонд выносит решение о перерасчете. Если стаж подтвердится, пенсионеру пересчитают страховые коэффициенты и увеличат размер пенсии. Прибавка зависит от количества подтвержденных лет и заработка за тот период, в среднем это от нескольких сотен до пары тысяч рублей в месяц. Важно: перерасчет производится с даты подачи заявления, поэтому откладывать обращение невыгодно», — пояснил Говырин.