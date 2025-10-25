Депутат Говырин рассказал, как увеличить размер пенсии за стаж до 1997 года

«Многие пенсионеры, начавшие работать до 1997 года, могут рассчитывать на пересмотр пенсии, но не автоматически. Чтобы получить прибавку, нужно подтвердить трудовой стаж, который не отразился в системе индивидуального учета. До 1997 года данные о работе вносились не по взносам, а по документам предприятий: приказам, карточкам, табелям. После перехода к страховой системе эти сведения часто не были перенесены. Поэтому перерасчет делается только по заявлению гражданина», — указал он.