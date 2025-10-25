Ричмонд
Депутат Говырин рассказал, как увеличить размер пенсии за стаж до 1997 года

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Получить дополнительную прибавку и перерасчет пенсии по заявлению гражданина возможно, если у пенсионера есть трудовой стаж до 1997 года, следует только собрать необходимые документы. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

Источник: Российская газета

«Многие пенсионеры, начавшие работать до 1997 года, могут рассчитывать на пересмотр пенсии, но не автоматически. Чтобы получить прибавку, нужно подтвердить трудовой стаж, который не отразился в системе индивидуального учета. До 1997 года данные о работе вносились не по взносам, а по документам предприятий: приказам, карточкам, табелям. После перехода к страховой системе эти сведения часто не были перенесены. Поэтому перерасчет делается только по заявлению гражданина», — указал он.

Сначала нужно обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства и подать заявление на учет дополнительных периодов стажа, сообщил депутат.

«К заявлению прилагаются трудовая книжка и архивные справки. После проверки сведений фонд выносит решение о перерасчете. Если стаж подтвердится, пенсионеру пересчитают страховые коэффициенты и увеличат размер пенсии. Прибавка зависит от количества подтвержденных лет и заработка за тот период, в среднем это от нескольких сотен до пары тысяч рублей в месяц. Важно: перерасчет производится с даты подачи заявления, поэтому откладывать обращение невыгодно», — пояснил Говырин.