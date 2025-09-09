Депутат объяснил, как списать долги за ЖКУ

«Если не производить платеж по квитанциям за ЖКХ два и более месяца, то образуется долг, исходя из которого начисляются пени. Кроме того, задолженность за ЖКУ может остаться от предыдущего собственника жилья, если вы купили “вторичку”. Однако, если речь идет об отсутствии финансовых средств у должника, то задолженность можно списать. Сделать это позволяет процедура банкротства. Так, если долг за ЖКУ составляет от 50 до 500 тысяч рублей, запустить процедуру можно во внесудебном порядке, а если долг свыше 500 тысяч рублей, то только через суд», — сообщил РИА Новости Сергей Колунов.