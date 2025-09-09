Депутат объяснил, как списать долги за ЖКУ

«Если не производить платеж по квитанциям за ЖКХ два и более месяца, то образуется долг, исходя из которого начисляются пени. Кроме того, задолженность за ЖКУ может остаться от предыдущего собственника жилья, если вы купили “вторичку”. Однако, если речь идет об отсутствии финансовых средств у должника, то задолженность можно списать. Сделать это позволяет процедура банкротства. Так, если долг за ЖКУ составляет от 50 до 500 тысяч рублей, запустить процедуру можно во внесудебном порядке, а если долг свыше 500 тысяч рублей, то только через суд», — сообщил РИА Новости Сергей Колунов.
Парламентарий отметил сложность процедуры списания долгов, указав, что для этого требуются веские основания и помощь юристов.
По его словам, одной из причин для списания задолженности по ЖКУ является смерть должника. В этом случае близким родственникам необходимо предоставить в управляющую компанию копию свидетельства о смерти. Однако если квартира переходит по наследству, то новый владелец наследует только долг за капитальный ремонт. Переход долга непосредственно за коммунальные услуги возможен лишь по соглашению между наследником и управляющей компанией.
Также Колунов добавил, что одним из наиболее простых способов решения проблемы с долгами является оформление рассрочки платежа.
«Механизм простой: вся сумма распределяется на определенное число месяцев, в течение которых необходимо равными долями погашать задолженность. Плюс, если человек не имеет возможности платить за ЖКУ, он также может взять “коммунальные каникулы”. Договориться об этих вещах можно с управляющей компанией», — подвел итог он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».