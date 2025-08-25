Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Госдумы напомнил о новых правилах расчета зарплаты с 1 сентября

С сентября начнут действовать новые правила расчета заработной платы и надбавок, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

Источник: РИА "Новости"

В частности, изменения коснутся выплат за ночные смены — минимальная федеральная закрепленная надбавка составит 20% от часовой тарифной ставки или оклада.

«Если раньше работодатель мог ставить меньше, ориентируясь на собственные локальные акты и старое постановление, теперь нижняя планка едина для всех», пояснил депутат.

Изменения затронут и правила подсчета среднего заработка для начисления отпускных, больничных и компенсаций. Теперь туда будут включены премиальные выплаты, надбавки и поощрения. Однако периоды болезни, декретные отпуска и простои производства, не зависящее от сотрудника, учитываться не будут.

Помимо этого, по словам депутата, выходное пособие будет рассчитываться из среднего ежемесячного заработка за последние 12 месяцев.

Также с сентября будут утверждены новые типовые формы трудовых договоров, а компании будут обязаны передавать обезличенные данные в государственную систему.

Кроме того, депутат рассказал об обновленном формате чеков — теперь там будут указывать данные о форме оплаты, а также идентификатор интернет-магазина или площадки.

Узнать больше по теме
Оклад: от чего зависит, чем отличается от ставки и кто его назначает
Получая зарплату, мы редко задумываемся о том, из чего она состоит. Многие называют ее ставкой или окладом, хотя последний — только часть ежемесячного дохода работника. При этом от размера оклада могут зависеть все другие надбавки и выплаты. Какие именно, мы перечислим в нашем материале.
Читать дальше