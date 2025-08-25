Депутат Госдумы напомнил о новых правилах расчета зарплаты с 1 сентября

В частности, изменения коснутся выплат за ночные смены — минимальная федеральная закрепленная надбавка составит 20% от часовой тарифной ставки или оклада.
«Если раньше работодатель мог ставить меньше, ориентируясь на собственные локальные акты и старое постановление, теперь нижняя планка едина для всех», пояснил депутат.
Изменения затронут и правила подсчета среднего заработка для начисления отпускных, больничных и компенсаций. Теперь туда будут включены премиальные выплаты, надбавки и поощрения. Однако периоды болезни, декретные отпуска и простои производства, не зависящее от сотрудника, учитываться не будут.
Помимо этого, по словам депутата, выходное пособие будет рассчитываться из среднего ежемесячного заработка за последние 12 месяцев.
Также с сентября будут утверждены новые типовые формы трудовых договоров, а компании будут обязаны передавать обезличенные данные в государственную систему.
Кроме того, депутат рассказал об обновленном формате чеков — теперь там будут указывать данные о форме оплаты, а также идентификатор интернет-магазина или площадки.