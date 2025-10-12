Депутат ГД рассказал об изменениях в сфере ЖКХ в 2026 году

Депутат добавил, что теперь в отчете будет отражаться вся ключевая информация: полная картина доходов и расходов, задолженности жильцов и самой управляющей компании, четкий перечень проведенных работ — что было сделано, в каком состоянии находится дом и что планируется сделать в будущем, а также все сведения о проведенных общих собраниях.