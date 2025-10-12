Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат ГД рассказал об изменениях в сфере ЖКХ в 2026 году

Кошелев рассказал, что управляющие компании будут отчитываться по единой форме.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Управляющие компании в России с первого квартала 2026 года будут обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности в ГИС ЖКХ по единой форме, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«В сфере ЖКХ грядут важные изменения: для управляющих компаний утверждают единую форму отчетности перед собственниками. Публиковаться отчеты будут в ГИС ЖКХ, начиная с первого квартала 2026 года», — сказал Кошелев.

По его словам, инициатива направлена на то, чтобы сделать работу управляющих компаний прозрачной и подконтрольной жильцам.

«Ранее каждая компания отчитывалась так, как считала нужным. Разнообразие форматов не позволяло объективно сравнить эффективность соседних управляющих компаний и разобраться в финансовых потоках. Унифицированный отчет положит конец этой неразберихе», — отметил он.

Депутат добавил, что теперь в отчете будет отражаться вся ключевая информация: полная картина доходов и расходов, задолженности жильцов и самой управляющей компании, четкий перечень проведенных работ — что было сделано, в каком состоянии находится дом и что планируется сделать в будущем, а также все сведения о проведенных общих собраниях.

«Что это даст жильцам: во-первых, понимание, куда именно уходят деньги на содержание дома. Во-вторых, возможность сравнивать планы управляющей компании с фактическим выполнением и легко находить несоответствия. Наконец, граждане получат документальную основу для обоснованных жалоб, предложений и более активного участия в управлении домом. Таким образом, единая отчетность — это не просто формальность, а реальный инструмент влияния собственников на качество услуг», — заключил он.

Узнать больше по теме
Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше