Депутат ГД рассказал об изменениях в сфере ЖКХ в 2026 году

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Управляющие компании в России с первого квартала 2026 года будут обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности в ГИС ЖКХ по единой форме, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«В сфере ЖКХ грядут важные изменения: для управляющих компаний утверждают единую форму отчетности перед собственниками. Публиковаться отчеты будут в ГИС ЖКХ, начиная с первого квартала 2026 года», — сказал Кошелев.
По его словам, инициатива направлена на то, чтобы сделать работу управляющих компаний прозрачной и подконтрольной жильцам.
«Ранее каждая компания отчитывалась так, как считала нужным. Разнообразие форматов не позволяло объективно сравнить эффективность соседних управляющих компаний и разобраться в финансовых потоках. Унифицированный отчет положит конец этой неразберихе», — отметил он.
Депутат добавил, что теперь в отчете будет отражаться вся ключевая информация: полная картина доходов и расходов, задолженности жильцов и самой управляющей компании, четкий перечень проведенных работ — что было сделано, в каком состоянии находится дом и что планируется сделать в будущем, а также все сведения о проведенных общих собраниях.
«Что это даст жильцам: во-первых, понимание, куда именно уходят деньги на содержание дома. Во-вторых, возможность сравнивать планы управляющей компании с фактическим выполнением и легко находить несоответствия. Наконец, граждане получат документальную основу для обоснованных жалоб, предложений и более активного участия в управлении домом. Таким образом, единая отчетность — это не просто формальность, а реальный инструмент влияния собственников на качество услуг», — заключил он.