Депутат Гаврилов предупредил о мошенничествах под видом ПДС

«На фоне роста популярности программы долгосрочных сбережений в сети все чаще появляются заманчивые объявления о “переводе пенсионных накоплений в ПДС” с обещаниями удвоить взносы и получить сотни тысяч рублей от государства. С виду это похоже на часть государственной программы, но большинство таких страниц [в сети] не имеют к официальным структурам никакого отношения. Мошенники пользуются тем, что термин “долгосрочные сбережения” присутствует в законах, а государство и правда стимулирует граждан копить на пенсию. Разница в том, что у программы есть строго определенные условия, оператором может быть только негосударственный пенсионный фонд (НПФ) с лицензией ЦБ, а все операции совершаются через личный кабинет на сайте фонда или через “Госуслуги”, — разъяснил он.