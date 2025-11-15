Депутат Гаврилов предложил упростить выход на досрочную пенсию за стаж

«В апреле 2024 года в правила подсчета страхового стажа постановлением правительства были внесены изменения, уточнившие порядок учета отдельных периодов трудовой и иной деятельности при назначении досрочной пенсии по длительному стажу. Теперь для граждан применение прежнего порядка временно фактически приостановлено, что требует дополнительного нормативного урегулирования», — подчеркнул он.
Речь идет о праве выйти на пенсию на 2 года раньше при наличии повышенного стажа — 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, пояснил депутат. «Ранее для такого стажа засчитывались периоды трудовой деятельности до вступления в силу закона о страховых пенсиях (он вступил в силу с 1 января 2015 г.), если человек мог подтвердить их документально», — рассказал Гаврилов. Сейчас, на основании постановления правительства, пенсионные органы перестали учитывать эти периоды, а заявления граждан начали оставлять без рассмотрения, констатировал парламентарий. «Так, фактически многие предпенсионеры не имеют возможности оформить пенсию на льготных условиях, которые предусмотрены законом», — указал Гаврилов.
Вместе с тем фактически ранее такое право уже действовало, по нему часть граждан успела выйти на пенсию, а для остальных возможность воспользоваться этим правом оказалась приостановлена актом подзаконного уровня, отметил он. «Возникает и процессуальная проблема: пока действует измененная редакция правил, подать иск в суд невозможно, поскольку отсутствует материальная норма, на которую можно опереться при обосновании требований», — подчеркнул Гаврилов.
Правовая коллизия
Юридически проблема заключается в соотношении между федеральным законом и подзаконными актами: закон гарантирует право на досрочный выход при длительном стаже, но порядок его реализации на подзаконном уровне фактически изменил суть этой нормы, считает депутат.
«Для восстановления баланса требуется уточнение правил подсчета с учетом действующего закона и возврат возможности включать периоды работы, подтвержденные документально, даже если они приходятся на время до принятия закона», — полагает он. Решить этот вопрос целесообразно в силу того, что многие граждане рассчитывали на этот вид пенсии как на часть итога трудовой биографии, возврат к прежней логике подсчета не потребует существенных бюджетных расходов, но позволит улучшить пенсионную систему, отметил Сергей Гаврилов.