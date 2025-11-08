Депутат АдГ рассчитывает обсудить в Сочи Украину и поставки энергоресурсов из РФ

Вместе с Котре отправиться в Россию намерены его коллеги по партии — еще один депутат от АдГ в Бундестаге Райнер Ротфусс, а также руководитель отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента Ганс Нойхофф. Котре и Ротфусс отправятся в ноябре в РФ на симпозиум стран БРИКС и Европы, сообщил ранее телеканал ARD. Фракция АдГ в Бундестаге поддерживает их поездку и берет на себя расходы. Целью заявлено поддержание диалога с Россией.