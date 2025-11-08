Депутат АдГ рассчитывает обсудить в Сочи Украину и поставки энергоресурсов из РФ

«Да, мы на следующих выходных примем участие в симпозиуме группы БРИКС и Европы в Сочи», — сообщил он. «Эта поездка необходима, так как правительство ФРГ не выполняет свою задачу по вступлению в диалог с Россией и представителями стран БРИКС и проведению реальной политики», — отметил Котре.
«Как спикера [фракции] по энергетической политике меня интересует возобновление доступных по цене энергопоставок из России, с тем чтобы снова сделать конкурентоспособной германскую промышленность», — заявил депутат. «Но, прежде всего, необходимо положить конец войне на Украине. И по этому вопросу лучше вести больше переговоров, чем меньше», — считает он. «Все это — темы, которые в исконных интересах Германии», — подчеркнул парламентарий.
Вместе с Котре отправиться в Россию намерены его коллеги по партии — еще один депутат от АдГ в Бундестаге Райнер Ротфусс, а также руководитель отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента Ганс Нойхофф. Котре и Ротфусс отправятся в ноябре в РФ на симпозиум стран БРИКС и Европы, сообщил ранее телеканал ARD. Фракция АдГ в Бундестаге поддерживает их поездку и берет на себя расходы. Целью заявлено поддержание диалога с Россией.
В других партиях подвергли резкой критике планы поездки в РФ, а некоторые политики даже обвинили АдГ в госизмене.