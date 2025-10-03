Депозитарий Euroclear призвал соблюдать неприкосновенность активов РФ

«Мы призываем к соблюдению законодательства, в том числе международного права, в отношении использования этих активов российского Центрального банка», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
По его словам, необходимо придерживаться принципов неприкосновенности собственности государств. Также представитель Euroclear отметил, что незаконное использование российских активов подорвет доверие к финансовой системе и к самому Euroclear.
1 октября лидеры ЕС единогласно поддержали использование замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на €140 млрд. Еврокомиссия уверяет, что нашла «юридически обоснованный способ» для реализации механизма, при котором Украина сможет воспользоваться средствами сейчас.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 октября сравнил участников дискуссии в Европе о конфискации активов РФ с бандой. По словам пресс-секретаря российского лидера, все причастные к этим противоправным действиям понесут юридическую и иную ответственность.