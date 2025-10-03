Ричмонд
Депозитарий Euroclear призвал соблюдать неприкосновенность активов РФ

Бельгийский депозитарий Euroclear призвал Еврокомиссию (ЕК) соблюдать неприкосновенность российских активов. Об этом 3 октября сообщил представитель депозитария.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Reuters

«Мы призываем к соблюдению законодательства, в том числе международного права, в отношении использования этих активов российского Центрального банка», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, необходимо придерживаться принципов неприкосновенности собственности государств. Также представитель Euroclear отметил, что незаконное использование российских активов подорвет доверие к финансовой системе и к самому Euroclear.

1 октября лидеры ЕС единогласно поддержали использование замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на €140 млрд. Еврокомиссия уверяет, что нашла «юридически обоснованный способ» для реализации механизма, при котором Украина сможет воспользоваться средствами сейчас.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 октября сравнил участников дискуссии в Европе о конфискации активов РФ с бандой. По словам пресс-секретаря российского лидера, все причастные к этим противоправным действиям понесут юридическую и иную ответственность.

ИНН: все, что нужно знать о номере налогоплательщика
Даже если вы не знаете свой ИНН, это не значит, что его нет. Налоговая служба России ведет учет всех налогоплательщиков, проживающих на территории РФ. В любой момент у вас могут запросить идентификационный налоговый номер. Например, при приеме на работу или заключении сделки. Мы расскажем, как быстро узнать свой ИНН, а также о том, где и как получить его на руки.
