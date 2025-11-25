Дело государственное: правительство выделило 14 млрд для компенсации роста зарплат бюджетников

Кто получит финансирование
14 млрд рублей распределят по 33 субъектам России, причем в этот список попали субъекты федерации, в которых высока доля затрат на социально значимые расходы.
Среди регионов, которые претендуют на дополнительное финансирование из федерального бюджета: республики Адыгея, Бурятия, Мордовия, Тыва, Хакасия, Алтайский, Забайкальский и Ставропольский края, Астраханская, Костромская, Орловская, Псковская, Томская и Ульяновская области. 1,7 млрд рублей направят в регионы Северного Кавказа, где зарплаты одни из самых низких в России.
Состав регионов не совсем однородный, и субъекты оказались в списке по разным причинам, уверена управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
— Первая причина — очень скромные финансовые возможности, низкая налоговая база, откуда и бюджет формируется убыточный. Это актуально для республик Адыгея или Бурятия. Вторая причина — географический фактор. В ряде субъектов повышенные расходы бюджета связаны с преодолением сложных климатических условий, особенно в зимний период. Этим объясняется наличие в списке относительно благополучных сибирских регионов. Третья причина — демографические особенности. В частности, проблема оттока населения, из-за чего растет нагрузка на бюджет на содержание социальных учреждений — к примеру, Астраханская, Псковская области, — рассуждает она.
Острая необходимость.
Необходимость решительных действий правительства руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая объясняет напряженной ситуацией в бюджетах этих регионов и их неготовностью к предстоящему повышению МРОТ более чем на 20% с 1 января.
— Часть из этих регионов, например, Тыва, Бурятия, Алтайский край, относятся к высокодотационным. А такие регионы, как Тыва и Адыгея, кроме того, являются наиболее закредитованными регионами, — комментирует она.
— Доплата из федерального бюджета позволит преодолеть либо сократить финансовый разрыв и выполнить обязательства перед работниками бюджетной сферы, — говорит она.
По мнению собеседницы «Известий», такое решение могло быть принято только после комплексной оценки устойчивости региональных финансовых систем.
Кого коснется повышение зарплат
В первую очередь повышение МРОТ отразится на доходах тех бюджетников, чья зарплата привязана к МРОТ, и это далеко не только учителя и врачи, подчеркивает Екатерина Косарева.
— Это в первую очередь сотрудники сферы образования (воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования, преподаватели в средних и высших учебных заведениях), медицинской сферы (врачи в больницах и поликлиниках, сотрудники скорой помощи, младший медперсонал), сферы социального обслуживания граждан, сотрудники учреждений культуры. А кроме того, представители специальных служб и чиновники на местах, — перечисляет аналитик.
По ее словам, таким образом будет обеспечена бесперебойная работа учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры.
— Вероятно, суммы будут перечислены как межбюджетный трансферт, поскольку субсидия не предполагает стандартные текущие расходы федерального бюджета. Это помощь регионам на покрытие обязательств перед бюджетниками, — предположила Косарева.
Позитивные последствия
Срочное выделение средств — прежде всего сигнал о выполнении государством всех своих социальных обязательств в полном объеме, утверждает Юлия Макаренко. Как отмечает эксперт, эта краткосрочная мера позволит избежать задержек в выплатах и обеспечит сохранение уровня доходов работников бюджетных организаций. Таким образом, повышение МРОТ скажется не только на зарплатах бюджетников, но и повлияет на минимальный размер больничных и пособий по беременности и родам.
— В ряде регионов социальная сфера формирует значительную часть бюджетных расходов. Без компенсации повышения МРОТ власти были бы вынуждены сокращать другие статьи бюджета, например, инвестиции в инфраструктуру, капитальные ремонты, поддержку малого и среднего бизнеса, что создало бы дополнительное давление на местные экономики, — резюмирует Юлия Макаренко.
Как подчеркивает собеседница «Известий», федеральная дотация позволяет сохранить баланс: обеспечить достойный уровень доходов педагогов, медиков, социальных работников и работников культуры, при этом не снижая качество государственных услуг и не создавая дефицита по другим направлениям.
— Кроме того, такие меры способствуют стабилизации потребительского спроса в регионах, стимулируют спрос на российскую продукцию, особенно сельхозтоваров и товаров повседневного спроса, что косвенно поддерживает экономическую активность и предпринимательскую среду, — резюмирует Юлия Макаренко.