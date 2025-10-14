Дели не ждет: Индия хочет нарастить поставки лекарств в Россию

Индия хочет в 2026 году увеличить поставки своих лекарств на российский рынок. В частности, речь идет о препаратах для борьбы с депрессией, выяснили «Известия». В экспертных кругах считают, что у индийских препаратов есть все шансы заместить поставки западных лекарств, у которых нет российских аналогов. В целом в Нью-Дели заинтересованы в расширении сотрудничества с Москвой в сфере фармацевтики. Это касается также вакцины против рака и ядерной медицины.
Индия увеличит экспорт лекарств в РФ
В 2026 году в российских аптеках могут появиться новые наименования индийских лекарств, сообщил «Известиям» почетный представитель совета по содействию экспорту фармацевтической продукции республики Дивеш Кумар.
— Мы в крупных объемах продаем лекарства в разные страны мира. Несколько фармкомпаний уже поставляют в РФ антидепрессанты, но в больших объемах начнут это делать в следующем году. Я вас уверяю, что в 2026 году вы увидите больше индийских лекарств в российских аптеках, — говорит Дивеш Кумар.
Он подчеркнул, что Индия изготавливает лекарства для многих западных марок по специальным контрактам. Так что у страны есть все необходимые современные технологии, однако конкурентное преимущество индийских лекарств — более доступная цена. Кроме этого, часть индийских компаний уже занимается локализацией своего производства в российских городах, в частности в Мурманске, несколько компаний изучают Сахалин и Краснодар.
Индия — один из крупнейших импортеров лекарств на российский рынок. Страна соревнуется с точки зрения объема поставок с Германией, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharmа Николай Беспалов. Он напомнил, что долгое время индийская фармпромышленность в отношении России была ориентирована на дженерики относительно дешевых препаратов, «зато они поставляют их в большом ассортименте и количестве».
— Это важный элемент стабильности российского фармрынка и поддержания конкуренции на нем. Индийские фармпроизводители вполне могут нарастить объем и список тех продуктов, которые поставляют, — технически у них всё для этого есть, — добавил эксперт.
У индийских препаратов есть все шансы заместить поставки западных лекарств, у которых нет российских аналогов, говорит Беспалов. Но производителям придется столкнуться с достаточно напряженной конкурентной борьбой.
— Индия может достаточно эффективно конкурировать по цене в силу того, что себестоимость производства для нее ниже, чем для западных стран. Но в силу вступят факторы, связанные с маркетингом. Ну и есть случаи поставки некачественных препаратов из Индии, что отражается и еще отразится на репутации местных производителей. Для решения этой проблемы Индии нужно ужесточить контроль на разных этапах производства, — продолжил эксперт.
Что касается тех же антидепрессантов, то тут, по словам Беспалова, у россиян достаточно высока лояльность к европейским брендам: «Мы фиксируем такие ситуации, когда с рынка уходит западный препарат, пациентов переводят на альтернативы, но если оригинальное лекарство возвращается, пациенты переходят на привычную терапию».
Сколько медикаментов поставляет Нью-Дели
В 2023 году Индия стала крупнейшим зарубежным поставщиком лекарств на российский рынок, писали ранее СМИ. Тогда в страну поступило 293,9 млн упаковок медикаментов из республики. По данным правительства Индии, на США приходится чуть более трети ее фармацевтического экспорта. Продажи индийских лекарств на американском рынке в 2025/26 финансовом году (начался 1 апреля) выросли на 20% — примерно до $10,5 млрд. Великобритания занимает второе место, Бразилия — третью строчку. Экспорт в Нидерланды и Россию в нынешнем финансовом году составил $616 млн и $577 млн соответственно.
Поставки фармацевтической продукции — важная составляющая для индийской экономики. В непростых условиях на международной арене страна пытается диверсифицировать цепочки поставок. И это несмотря на то, что фармацевтическая промышленность Индии освобождена от 50-процентных пошлин, которые против страны ввела администрация Дональда Трампа.
По данным аналитической компании RNC Pharma, поставки лекарств из Индии в Россию за январь-август 2025 года составили 196,3 млн упаковок, в 2024 году — 284,7 млн, в 2023 году — 285,9 млн, в 2022-м — 285,6 млн. В январе-августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вырос почти на 7%.
В этом году продукция из Индии занимала на российском рынке порядка 5,3% от натурального и около 3,2% от денежного объема рынка. Но речь о препаратах, что производятся в республике. Ряд индийских компаний локализованы в РФ. Соответственно, и часть ассортимента таких фирм производится в нашей стране, и статистически его относят к российским препаратам.
Индия усилит сотрудничество с РФ в медицине
По словам Раджеша Кумара Котеча — секретаря министерства AYUSH, которое отвечает за развитие образования, исследований и распространение систем традиционной медицины в Индии, между регионами РФ и республики есть хорошие перспективы для сотрудничества. При этом индийские власти особо заинтересованы в кооперации с крупными центрами, такими как Татарстан.
— Индийские компании абсолютно точно будут инвестировать в медицину в РФ. Другая возможность для сотрудничества — работать совместно в сфере исследований, это окажет глобальное влияние на фарминдустрию. Кроме этого, мы можем работать над предупреждением заболеваний, в этой связи хорошо работает индийская традиционная медицина, люди заинтересованы в этом, — подчеркнул он.
Кроме этого, в министерстве выразили интерес работать совместно с Россией над разработкой лекарств от рака. В конце сентября стало известно, что три ведущих российских научных института подали документы в Минздрав для запуска производства первых в стране персонализированных вакцин против меланомы. В клинических испытаниях вакцины примет участие Никарагуа. Интерес к ней проявила также Индонезия. Индия, в свою очередь, производит примерно половину от общего объема вакцин, которые используются в мире.
Нью-Дели также может развивать сотрудничество в области ядерной медицины. Аналогичные проекты РФ, например, уже реализует с Боливией и готовится запустить в Никарагуа.
— У Индии и России близкие связи, мы можем рассмотреть возможности сотрудничества в этой сфере (ядерной медицине. — «Известия»), — заявил Раджеш Кумар Котеча.
В ядерной медицине сконцентрированы терапевтические и диагностические методы, каждый из них дополняет друг друга, объясняет заведующая отделением ядерной медицины и радиологии клиники «Хадасса» Эмина Гаджиева. В каждом из этих методов применяются изотопы, радиоактивные вещества, которые вводятся пациентам. В некоторых случаях радиофармпрепараты более эффективны, чем химиотерапия, утверждает эксперт. Например, при лечении рака щитовидной железы подход с использованием таких препаратов — единственная линия терапии, гарантирующая позитивный исход.
— Все передовые радиофармпрепараты, которые сейчас используются, производятся в нашей стране. В основном производство таких лекарств на весь мир происходит в России. У нас одна из самых лучших структур по радиохимической чистоте, — сказала Гаджиева.
Она подчеркнула: сейчас ядерная медицина в России — одна из самых передовых сфер. Лечение, которое проводится у нас, соответствует всем международным исследованиям. Это связано не только с научными исследованиями, но и с тем, что у нас есть ресурсы, а также достаточно ископаемых.