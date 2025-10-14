Дели не ждет: Индия хочет нарастить поставки лекарств в Россию

Индия хочет в 2026 году увеличить поставки своих лекарств на российский рынок. В частности, речь идет о препаратах для борьбы с депрессией, выяснили «Известия». В экспертных кругах считают, что у индийских препаратов есть все шансы заместить поставки западных лекарств, у которых нет российских аналогов. В целом в Нью-Дели заинтересованы в расширении сотрудничества с Москвой в сфере фармацевтики. Это касается также вакцины против рака и ядерной медицины.